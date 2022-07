- Wyróżnienie to dla nas motywacja do jeszcze cięższej pracy na rzecz rozwoju polskiej gospodarki we współpracy z przedsiębiorcami, samorządowcami, administracją rządową i instytucjami otoczenia biznesu na terenie 174 gmin na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce - mówi wiceprezes zarządu Paweł Kurtasz. - Nagrodę dedykuję wszystkim pracownikom, którzy przez ostatnie 25 lat istnienia spółki swoją ciężką codzienną pracą sprawili, że dzisiaj Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” uznawana jest za jedną z najlepszych specjalnych stref ekonomicznych w Polsce - dodaje.