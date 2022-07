W regionie jest popyt na ponad 800 mln produkowanych lokalnie aut, a trójstronna współpraca miałaby wielki potencjał - powiedział szef irańskiego Stowarzyszenia Producentów Części Samochodowych Mohammadreza Nadżafi-Manesz, którego portal cytuje za irańską agencją IRNA.

Rosja miała się zwrócić do Iranu już w maju z prośbą o dostawy takich komponentów do budowy samochodów, do których nie ma dostępu z powodu sankcji. Według Nadżafiego-Manesza, Moskwa jest zainteresowana pomysłem na wspólne projektowanie i produkowanie samochodów.

Od objęcia Rosji restrykcjami dostawy samochodów i części do tego kraju wstrzymały między innymi takie koncerny jak Audi, Honda, Jaguar i Porsche. Montaż samochodów w Rosji zawiesiły BMW, Ford, Hyundai, Mercedes, Volkswagen i Volvo - podaje Times of Israel.

Reuters napisał niedawno, powołując się oficjalne rosyjskie statystyki, że produkcja samochodów w Rosji spadła w maju o rekordowe 96,7 proc. Wyprodukowano tylko 3720 aut, podczas gdy w analogicznym okresie w roku 2021 fabryki opuściło około 112 tys. samochodów. (PAP)

