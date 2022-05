"To są działania (projekt "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" - PAP), z których będą mogły korzystać ponad 4 mln Polaków, którzy użytkują dzisiaj ogrody działkowe. To (...) 44 tys. ha powierzchni zielonej w miastach, które będziemy w ten sposób chronić od zabetonowania" - powiedział wiceszef MKiŚ Adam Guibourgé-Czetwertyński we wtorek podczas ogłaszania programu.

Jak dodał wiceminister, z perspektywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska to niezmiernie ważny program dla ochrony bioróżnorodności w miastach, dla zwiększenia terenów zielonych oraz poprawy środowiska i warunków życia Polaków w miastach.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski, Anna Bytniewska