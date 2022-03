Reklama

Agencja powołuje się na oświadczenie amerykańskiej firmy, zgodnie z którym Johnson and Johnson będzie nadal dostarczać na rynek rosyjski szeroką gamę produktów farmaceutycznych oraz wyrobów i urządzeń medycznych. Spółka zadeklarowała zarazem podwojenie swojej pomocy humanitarnej do 10 mln dolarów.



Według Bloomberga decyzja Johnson and Johnson zbiega się w czasie z rosyjską zapowiedzią ograniczenia działań wojskowych w pobliżu Kijowa, po tym jak negocjatorzy Rosji i Ukrainy przeprowadzili rozmowy zmierzające do deeskalacji trwającego od 24 lutego konfliktu.

"Wciąż mamy nadzieję na szybkie rozwiązanie konfliktu i będziemy nadal monitorować potrzebę dodatkowej pomocy humanitarnej" - przekazał Johnson and Johnson we wtorek w informacji cytowanej przez Bloomberga.

Johnson and Johnson to amerykański koncern farmaceutyczny i kosmetyczny. W segmencie higieny osobistej sprzedaje produkty m.in do pielęgnacji skóry, urody czy higieny jamy ustnej. Jest właścicielem takich marek, jak Neutrogena, Listerine czy Le Petit Marseillais. Jako jedna z wielu firm Johnson and Johnson po rosyjskiej zbrojnej agresji na Ukrainę wstrzymał inwestycje i zapisy do badań klinicznych w Rosji. (PAP)

autorka: Ewa Nehring