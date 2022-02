Reklama

Za pozytywną rekomendacją głosowało 24 posłów, przeciwko było 26, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Reklama

W trakcie posiedzenia komisji, Borowski mówił, że polityka pieniężna powinna być zacieśniania w sposób ostrożny i wyważony, taki który ogranicza zmienność produkcji i zatrudnienia i jednocześnie prowadzi do tego że inflacja będzie stopniowo obniżana, ale nie za cenę bardzo dużych wahań aktywności.

Jego zdaniem w czasie najbliższego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, które jest zaplanowane na wtorek, stopy procentowy mogłyby zostać podniesione o 75 pkt. bazowych, a następnie skala podwyżek w kolejnych krokach powinna być mniejsza aby stopa referencyjna przekroczyła 4 proc. w perspektywie najbliższych miesięcy.

"Sądzę że (...) straty po stronie produkcji i obniżanie inflacji można w taki sposób ukształtować, żeby ta inflacja osiągnęła cel inflacyjny gdzieś w horyzoncie dwóch lat, czyli nie należy, w mojej ocenie, działać w taki sposób, żeby bardzo gwałtownie ją obniżać" - powiedział kandydat na członka RPP.

Borowski odnosząc się do możliwej perspektywy wprowadzenia w Polsce euro powiedział, że najpierw należałoby przeprowadzić kompleksowe badanie na temat korzyści i kosztów wprowadzenia wspólnej waluty.

"Bez takiego badania nie da się odpowiedzieć na pytanie w jakim momencie powinniśmy do strefy euro wejść, jak jaka będzie relacja korzyści i kosztów. W związku z tym trzeba czekać na taką analizę. Jak powiedziałem analiz cząstkowych jest trochę, ale analizy kompleksowej, moim zdaniem nie ma, a bardzo by się przydała" - powiedział.

Według Borowskiego Polska powinna wejść do strefy euro gdy badanie wskaże, że korzyści z tego powodu jednoznacznie przewyższają koszty.

Jego zdaniem taka analiza powinna zostać przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski.

Kandydat na członka RPP, odpowiadając na pytanie, czy skup obligacji realizowany przez bank centralny w czasie kryzysu wywołanego pandemią, stwierdził, że jego zdaniem takie zachowanie NBP było właściwe.

"To był skup obligacji, którego celem było przede wszystkim ustabilizowanie sytuacji na na rynku długu i niedopuszczenie do sytuacji, w której gwałtowny wzrost potrzeb pożyczkowych państwa związany z silnym załamaniem aktywności gospodarczej, doprowadzi do turbulencji na tym rynku, gwałtownego wzrostu stóp procentowych i również silnego osłabienia kursu złotego. Ten skup obligacji umożliwił po prostu stabilne finansowanie programów pomocowych, które były realizowane w trakcie w pandemii" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że tarcza antyinflacyjna w Polsce jest skoncentrowana na cenach nośników energii i żywności poprzez obniżenie VAT-u.

Ocenił, że jest czynnikiem proinflacyjnym w dłuższej perspektywie, ale nie o jakimś znaczącym wpływie, bo sam koszt tarczy antyinflacyjnej w relacji do PKB nie jest znaczący.

Podkreślił, że z drugiej strony tarcza antyinflacyjna jest wynikiem, który w krótkiej perspektywie jednak "spiłuje" szczyt inflacji. Jego zdaniem, gdyby nie tarcza, to w krótkim terminie inflacja najprawdopodobniej przekroczyłaby 10 proc. już w styczniu tego roku i w kolejnych miesiącach.

Głosowanie w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej zostało zaplanowane na środowe popołudnie.

Według informacji zamieszczonych w druku sejmowym Jakub Borowski jest doktorem nauk ekonomicznych, specjalistą w zakresie polityki pieniężnej i integracji monetarnej. W 1998 r. ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku bankowość i finanse; w 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Radę Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Od 2009 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej i prowadzi wykłady dla studentów Studium Magisterskiego i w ramach programu MBA poświęcone polityce pieniężnej, teorii i polityce kursów walutowych, zaawansowanej ekonomii międzynarodowej, finansom międzynarodowym i ekonomicznemu otoczeniu firmy.

W latach 2002-2007 dr Jakub Borowski kierował Wydziałem Polityki Pieniężnej w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP. W latach 2007- 2012 był głównym ekonomistą Invest-Banku i Kredyt Banku, a od 2013 pracuje na stanowisku głównego ekonomisty banku Credit Agricole. W latach 2012-2015 dr Jakub Borowski był członkiem Rady Gospodarczej przy Premierze.