ORLEN troszczy się o zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym swoich pracowników. Szeroki pakiet benefitów wspierający zdrowie i aktywny styl życia, który traktuje priorytetowo, jest częścią holistycznego podejścia do dobrostanu pracownika i jego rodziny. Jako odpowiedzialny pracodawca jest świadomy potrzeby podjęcia złożonych działań wspierających pracowników, zarówno na poziomie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Dlatego spółka oferuje szeroko pojęte wsparcie w sytuacjach kryzysowych, dla pracowników i ich rodzin, które zarówno dotyczą życia zawodowego, jak i prywatnego. ORLEN to duża i różnorodna firma, w której stawiamy pracownika w centrum – nasza oferta pozafinansowych benefitów odzwierciedla to, że jest on dla nas najważniejszy.