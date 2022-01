- Chcemy wspomóc polskie przedsiębiorstwa w rozwoju: by małe firmy stawały się średnimi, a średnie – dużymi, i żeby zaczęły przejmować zagraniczne podmioty. To zwiększa dywersyfikację gospodarczą, także przychodów - podkreśla minister. Nowak w pierwszej po objęciu funkcji dużej rozmowie w mediach podkreśla wzrastające tempo inwestycji zagranicznych w Polsce. - Choć trend jest wzrostowy i mam nadzieję, że w 2021 r. przekroczyliśmy 20 mld zł, chcielibyśmy, by on przyspieszył. – podkreśla. W wątku dotyczącym innowacyjności gospodarki mowa jest m. in. o udziale Polski w rozwoju sektora kosmicznego, którego wartość Bank of America szacuje na 1,5 bln dolarów w ciągu 10 lat. - Nie chodzi o to, by polskie firmy zaczęły budować rakiety. Dla nas pozostaje budowa satelitów, tworzenie oprogramowania i instalacji, które mają działać w przestrzeni kosmicznej- zauważa minister.

W wywiadzie mowa jest także o wysokiej inflacji, perspektywach polskiej gospodarki czy polityce energetycznej i klimatycznej. - Bez zgody dużych graczy – Chiny czy USA – decyzja UE, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. nie jest najzdrowsza dla europejskiej gospodarki. Pekin tylko w zeszłym roku zbudował tyle elektrowni węglowych, ile ma cała Unia- mówi Nowak.

