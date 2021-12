Smartfony na święta

Orange przygotował dla przedsiębiorców atrakcyjne zestawy ze smartfonem oraz z drugim urządzeniem za symboliczną złotówkę. Z pewnością przydadzą się w każdej firmie. Z tej propozycji można skorzystać przy zakupie Planu Firmowego, czyli abonamentu komórkowego, który zawiera duży pakiet danych (od 20 do nawet 180 GB na miesiąc w zależności od planu), nielimitowane rozmowy, SMSy i MMy w kraju oraz w roamingu UE. Z Planem Firmowym M, przy umowie na 24 miesiące, do wyboru są m.in:

*Samsung Galaxy S20 FE 5G za 89 zł + VAT miesięcznie + Samsung Galaxy A32 5G za 1 zł + VAT

*Xiaomi Redmi Note 8 2021 za 30 zł + VAT miesięcznie + jeden z czterech prezentów do wyboru (np. Smartwatch Xiaomi Mi Watch czy Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3 Pro) za 1 zł + VAT

*OPPO Reno5 Z 5G za 52 zł + VAT miesięcznie + OPPO A 16 za 1 zł + VAT

*realme C21 za 20 zł + VAT miesięcznie + realme C11 2021 za 1 zł + VAT

Paczki usług przydatne w biznesie

Ponadto, w Planach Firmowych można teraz dowolnie włączać i wyłączać paczki usług w promocyjnych cenach , według aktualnych potrzeb – w każdym momencie umowy.

Do wyboru jest 7 paczek usług:

1. Orange Smart Care Premium (5 zł + VAT mies.)

Ta usługa umożliwia naprawę telefonu w autoryzowanym serwisie lub wymianę na nowy (dotyczy to także uszkodzeń mechanicznych). Ochroną objąć można także telefony kupione poza Orange.

2. Bezpieczna firma - CyberTarcza i wsparcie IT (5 zł+ VAT mies.)

Korzystanie z internetu w telefonie będzie bardziej bezpieczne, ponieważ CyberTarcza blokuje większość niebezpiecznych linków wyłudzających dane. Paczka usług pomaga rozwiązać problemy informatyczne - oferuje wsparcie i konsultacje zespołu informatyków w ramach bezpłatnej infolinii oraz zdalną pomoc w razie problemów z oprogramowaniem.

3. W biurze - Aplikacje Microsoft 365 dla firm (10 zł + VAT mies.)

Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu biurowemu Microsoft prowadzenie firmy będzie jeszcze sprawniejsze. Firma otrzyma aplikacje na komputer: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access i Publisher, oraz internetowe wersje aplikacji Word, Excel i PowerPoint, a także 1 TB przestrzeni dyskowej w OneDrive.

4. W podróży - Pakiet połączeń w roamingu i nawigacja Orange (5 zł + VAT mies.)

100 minut w miesiącu na rozmowy, wymiennych na SMS-y i MMS-y, w krajach: Ukraina, Rosja, Szwajcaria, Chiny, Białoruś, Turcja, Izrael, USA, Serbia i Kanada. Nawigacja Orange pomoże dotrzeć do celu szybciej i bezpieczniej. Informacje o korkach, ograniczeniach prędkości, remontach i zmianach organizacji ruchu są stale aktualizowane .

5. W internecie (5 zł + VAT mies.)

To dodatkowe 10 GB do wykorzystania. Można też korzystać w kraju z wybranych serwisów muzycznych: Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Polskie Radio i Open FM, bez pomniejszania pakietu danych (wymagane są oczywiście wcześniejsze subskrypcje tych serwisów).

6. Pakiet połączeń międzynarodowych (5 zł + VAT mies.)

To 250 minut w miesiącu na rozmowy międzynarodowe z Polski z krajami Unii Europejskiej, Stanami Zjednoczonymi, Szwajcarią i Kanadą. Minuty są wymienne na SMS-y i MMS-y.

7. Pakiet połączeń na Ukrainę (5 zł + VAT mies.)

Za dodatkowe 5 zł firma otrzyma także 40 minut w miesiącu na rozmowy z Polski na Ukrainę. Również są wymienne na SMS-y i MMS-y.

Jeszcze więcej internetu

W świątecznej ofercie Orange zwiększa również pakiety danych w Planach Firmowych : w Planie M - z 30 GB do 60 GB, w Planie L - z 70 GB do 90 GB, a w Planie XL - z 150 GB do 180 GB .

Klienci firmowi mogą także skorzystać z dodatkowych 300 GB na 3 miesiące w prezencie w wybranych Planach Firmowych.

Na tegoroczne święta Orange udostępnił również #hello5G w Planie Firmowym M. Klientom Orange na pewno nie zabraknie internetu.

Świąteczna zabawa – do wygrania smartfony dla firmy

Choinka w święta to tradycja, tak jak prezenty. By tradycji stało się zadość, wystarczy zadbać o drzewko, a Orange… zadba o prezenty. Na czym polega zabawa? Wystarczy zrobić zdjęcie swojej świątecznej, firmowej choinki i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Do wygrania najnowsze smartfony Samsung. Konkurs trwa do końca grudnia i jest przeznaczony dla małych i średnich firm, które są klientami Orange. Zwycięzców wybiorą osoby głosujące na stronie konkursowej oraz Jury Konkursu, oceniając kreatywność oraz estetykę zdjęć.

Na autorów najlepszych fotografii czekają nagrody.

Więcej szczegółów pod adresem: www.orange.pl/male-srednie-firmy/dobrego-jutra

Wesołych Świąt!