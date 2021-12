Dużym wyzwaniem dla firm i ich pracowników okazała się głównie praca poza biurem. Niemal z dnia na dzień na znaczeniu zyskały nowoczesne technologie, dzięki którym możliwe były takie czynności, jak prowadzenie konferencji przez internet. Jednak bardzo szybko okazało się, że klienci potrzebują bardziej profesjonalnych rozwiązań, tak aby jakość spotkań biznesowych, konferencji czy transmisji była najwyższej jakości. Było to możliwe dzięki zastosowaniu rozwiązań technologicznych, co zostało umiejętnie wykorzystane np. przez branżę eventową czy rozrywkową, by po miesiącach spowodowanego lockdownem zastoju mogły one wrócić do swojej działalności. Wzrosło też znaczenie branży e-commerce, dla której oprawa wizualna i profesjonalna komunikacja z klientem ma ogromne znaczenie. Innym równie ważnym wyzwaniem stało się szeroko pojęte cyberbezpieczeństwo . Wielu przedsiębiorców stanęło np. przed problemem, jak bezpiecznie zdalnie zarządzać firmową dokumentacją.

Aby jak najlepiej zrozumieć segment pracy biurowej, dla którego również posiadamy odpowiednie rozwiązania, przeprowadziliśmy w regionie 4CE szczegółowe badania dotyczące zmian w funkcjonowaniu firm i korzystaniu ze sprzętów biurowych. W Polsce badanie to obejmowało ponad 200 średnich i dużych organizacji. Wyniki, które zebraliśmy, utwierdziły nas w przekonaniu, że wciąż musimy się mierzyć z wyzwaniami, które wynikają z różnych trybów pracy, jaki wybierają przedsiębiorstwa – są takie, które wróciły do pracy w biurze, część firm pracuje w systemie hybrydowym, ale są też takie, które funkcjonują nadal w trybie zdalnym. Wprowadzenie zmian w dotychczasowym sposobie prowadzenia działalności łatwiej przyszło dużym firmom. A to dlatego, że w większości to one były bardziej zaawansowane cyfrowo w porównaniu z mniejszymi przedsiębiorstwami, dla których wejście na ścieżkę cyfryzacji oznaczało sporą rewolucję. Wspólnie z naszymi partnerami, staramy się, aby ta zmiana dla naszych klientów – bez względu na wielkość ich organizacji – była jak najmniej problematyczna. Pokazaliśmy, że można ją robić małymi krokami.

To głównie domena dużych firm. To wynik tego, że największe przedsiębiorstwa już na początku pandemii odpowiednio doposażyły swoje biura i pracowników w odpowiedni sprzęt umożliwiający bezpieczną pracę spoza siedziby firmy. Jak wynika z naszych badań, organizacje te w większym stopniu korzystają też z możliwości, jakie daje chmura – np. w kwestii cyfrowego obiegu dokumentów. W nieco innej sytuacji są mniejsze przedsiębiorstwa, które zdecydowanie rzadziej korzystają z hybrydowego systemu pracy. Ich pracownicy często nie dysponują odpowiednim sprzętem, który umożliwiłby stałe przebywanie poza biurem. Tendencja ta utrzymuje się w całym regionie 4CE. Jednak, co ciekawe, Polska czy Węgry okazują się dużo bardziej elastyczne w kwestii umożliwiania pracownikom pracy z domu niż np. Czechy, gdzie odejście od tradycyjnego modelu pracy w biurze jest rzadszym zjawiskiem.

Jest to istotne we wszystkich tych obszarach, które prowadzą do tego, by firmy były nowoczesne i innowacyjne. A kluczem do tego jest cyfryzacja w wielu aspektach: od cyberbezpieczeństwa przez rozwiązania chmurowe, po automatyzację procesów biznesowych, analitykę danych czy sztuczną inteligencję. Mam wrażenie, że stale rośnie świadomość znaczenia innowacji. Przedsiębiorcy wiedzą, że bez ich wdrażania firmom nie uda się sprostać rosnącym wymaganiom globalnego rynku. O wiele gorzej wygląda jednak gotowość do podjęcia się tych wyzwań. Jednym z powodów są koszty, jakich wymaga cyfryzacja. My w Canon zauważając te problemy, staramy się wyjść naprzeciw naszym klientom, oferując im rozwiązania elastyczne, adekwatne do ich możliwości. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze inwestycje w transformację cyfrową, przyniosą firmom – bez względu na ich wielkość – wymierne korzyści w przyszłości.