Zachowanie bezpieczeństwa i ciągłości działania to dla wielu firm i instytucji wyzwanie. Dlatego na specjalnej platformie systemowej uruchomiono usługę pełnego monitorowania bezpieczeństwa dla podmiotów, które wymagają monitoringu i analizy 24 godz. na dobę. Jej główne zalety to stała ochrona i natychmiastowa reakcja w przypadku zagrożenia, outsourcing oraz brak konieczności nakładów inwestycyjnych na własną infrastrukturę. Od momentu uruchomienia usługi przedsiębiorca korzysta z zasobów Łukasiewicz-EMAG i zyskuje dostęp do pełnej wartości najnowszych technologii, a także pełne wsparcie specjalistów IT. Współpraca z CUBE to także gwarancja ciągłości działania oraz redukcja ryzyka strat finansowych w wyniku szantażu czy kar ustawowych za wyciek danych. Idea CUBE oparta jest na ekspertach cybersecurity, sztucznej inteligencji, sprawdzonych procesach i technologiach.