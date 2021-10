Postrzeganie inflacji różni się też w zależności od preferencji partyjnych uczestników sondaży. 44 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie dostrzega jej wpływu bądź określa go jako mały. W elektoratach ugrupowań opozycyjnych odsetek takich odpowiedzi to ok. 10 proc. Wśród tych wyborców olbrzymia większość badanych - ok. 90 proc. - określa go jako średni lub duży. W PiS to 51 proc.