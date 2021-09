Przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) i Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) podpisali w środę list intencyjny dotyczący przygotowania i zabudowy nieruchomości zamiennych dla mieszkańców terenu inwestycji, którzy wezmą udział w Programie Dobrowolnych Nabyć. W myśl podpisanego listu, KZN "niezwłocznie przystąpi do wytypowania i przygotowania nieruchomości zamiennych do zabudowy, m.in. ich scalenie i podział w celu jak najszybszego rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowych". Planowany czas ich ukończenia to 2023 r.

"Spółka CPK potrzebuje własnego zasobu nieruchomości w celu ich zamiany na działki leżące w obszarze inwestycji. Właśnie dlatego podejmujemy współpracę z KZN. Jej celem jest przygotowanie nieruchomości i budowa domów dla mieszkańców chętnych do wzięcia udziału w relokacji" – powiedział na środowej konferencji prasowej Horała. Dodał, że to "konkretne działania w kierunku zapewnienia nieruchomości zastępczych, w kierunku zapewnienia być może całej wioski zastępczej (...) dla mieszkańców przyszłego terenu inwestycji komponentu lotniskowego i węzła komunikacyjnego".

Horała przekazał, że mieszkania zastępcze czy domy miałyby być oferowane w połowie roku 2023 dla tych mieszkańców, którzy wyrażą taką wolę. Jak mówił, z rozmów z mieszkańcami wynika, że ich potrzeby są różne. "Część woli otrzymać odszkodowanie w kwocie pieniężnej, cześć woli otrzymać nieruchomość zamienną rolną, a część oczekuje tego, żeby móc się przenieść, przeprowadzić" - powiedział Horała. Dodał, że temu ma służyć współpraca CPK z KZN.

"Dziś podpisujemy list intencyjny. W przeciągu miesiąca zostaną już wypracowane szczegóły formalno-prawne, organizacyjne" - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK. Poinformował, że już trwają przygotowania i scalenia gruntów. "Ten proces ruszył pełną parą" - wskazał.

Obecny na konferencji wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński przyznał, że KZN od kilku lat zajmuje się budownictwem mieszkaniowym w Polsce. "Tu mamy ten efekt synergii. CPK potrzebuje nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Baranów, czy też okolic związanych z przesiedleniem w związku z powstaniem portu komunikacyjnego. I my dysponujemy w rejonie odpowiednimi nieruchomościami, które mogą posłużyć realizacji tego celu" - tłumaczył. Dodał, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą w tej sprawie rozmowy.

W październiku br. spółka CPK przeprowadzi badania ankietowe, aby ustalić, ilu mieszkańców i ile gospodarstw domowych będzie zainteresowanych przenosinami. Mieszkańcy mają odpowiadać m.in. na pytania dotyczące swoich potrzeb i oczekiwań w tym zakresie. Na tej podstawie spółka ustali, dla jak dużej grupy przygotowywać tę operację.

CPK przypomniała jednocześnie, że w I kwartale br. na spotkaniach z przedstawicielami każdej z trzech gmin położonych na terenach przyszłej inwestycji – Baranów, Teresin i Wiskitki – zaprezentowano założenia dotyczące oferowania mieszkańcom nieruchomości zamiennych.

Skierowany do właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego Lotniska Solidarność Program Dobrowolnych Nabyć obejmuje obszar o łącznej powierzchni 74 km kw. na pograniczu gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Celem Programu jest pozyskanie na możliwie wczesnym etapie jak największej liczby nieruchomości w drodze dobrowolnych transakcji. Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Programie może zaznaczyć, czy jest zainteresowana jedynie sprzedażą swojej nieruchomości, czy również jej zamianą.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.