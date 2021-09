– Firmy eksportowe to najlepsi klienci , bo dynamicznie się rozwijają. Możemy im zaproponować najszersze portfolio usług. Finansowanie handlu to kluczowy obszar naszej działalności, który wciąż rozwijamy i wiele jeszcze przed nami – dodał Piotr Mietkowski z BNP Paribas. Potwierdził to Robert Zmiejko z PKO BP. Mówił o działaniach wspierających eksport. – W ostatnich latach otworzyliśmy oddziały korporacyjne we Frankfurcie, Pradze i na Słowacji. Oferują paletę usług korporacyjnych, aby polskie firmy miały realne wsparcie i mogły mocniej się rozwijać za granicą.