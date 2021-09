– Unia ma reputację organizacji bardzo biurokratycznej. Do tego nie jest wrażliwa na potrzeby państw członkowskich. To wszystko może utrudniać realizację założonych celów w zakresie ochrony środowiska – stwierdziła Georgette Mosbacher, była ambasador USA w Polsce. Podała przykład Polski, od której wymaga się, by do 2030 r. ograniczyła ślad węglowy o 55 proc. Według Georgette Mosbacher to absurdalne założenie dla kraju, którego energetyka oparta jest na węglu. – UE nie chce słyszeć o finansowaniu energetyki jądrowej. Tymczasem istnieje potrzeba tworzenia planu pomostowego w dochodzeniu do neutralności węglowej. Drogą do tego może być też gaz ziemny. Dlatego trzeba jak najszybciej rozważyć nowe rozwiązania w tym zakresie – stwierdziła była ambasador.