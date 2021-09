W dyskusji panelowej zatytułowanej "Finansowy ekosystem przyszłości: w kierunku zrównoważonego wzrostu" udział wzięli również Iwona Duda, prezes zarządu Alior Bank i Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Prowadzący debatę prezes PAP Wojciech Surmacz pytał panelistów m.in. o skalę działania w ramach Grupy Kapitałowej PZU S.A. Prezes Skiba wskazał, że w jego banku stale zastanawiają się, w jaki sposób można lepiej współpracować, by oferować produkty ubezpieczeniowe. "Z drugiej strony PZU jest tym miejscem, tym kanałem sprzedaży, gdzie produkty bankowe również są oferowane" – dodał.

Prezes Iwona Duda podkreśliła rolę zachodzących zmian, będących "tej chwili stałym procesem". "To oczywiście wymusza zmiany w sposobie funkcjonowania grup finansowych, stawia tym grupom inne oczekiwania, inne cele. Żeby grupa finansowa dobrze funkcjonowała w gospodarce, musimy bardzo szybko dostosowywać się do tych zmian" – wyjaśniła.

Dodała, że obecnie klienci oczekują nie tylko produktu bankowego. "Stąd w usługach banku pojawiają się tzw. dodatkowe usługi, czyli można zapłacić za autostradę czy bilet. To jest też szeroka oferta ubezpieczeniowa" – powiedziała. "Klient w tej chwili oczekuje, że w całości otrzyma ofertę czy to w banku, czy u ubezpieczyciela. Tu widzę ogromną szansę dalszego funkcjonowania grup finansowych, ponieważ każdy z nas może dać to, co ma najlepszego" - mówiła. W jej ocenie, klient spodziewa się ponadto daleko idącej personalizacji - "absolutnej odpowiedzi na jego potrzeby". "Tylko mając szeroki wachlarz produktów i usług można dobrze trafić w oczekiwania klienta" – wyjaśniła Duda.

"Staramy się przede wszystkim stworzyć model, w którym nie jesteśmy tylko i wyłącznie sumą części, ale taki model, gdzie +dwa i dwa to jest pięć+, a może więcej niż pięć" – powiedział Tomasz Kulik, członek zarządu PZU. "Musimy za każdym razem zastanawiać się nie tylko nad tym, co zrobić tu i teraz - i jak odpowiedzieć na wyzwania - ale czego nasi klienci będą od nas oczekiwać w przyszłości" - wyjaśnił. "Dzisiaj wszystko zmienia się w szalonym tempie" - dodał.

"Biorąc pod uwagę rzeczy, które obserwujemy wokół siebie, po prostu musimy inwestować. Dostrzegamy przemijający czas, wiemy, że coraz częściej ubezpieczyciele myślą na zasadzie prewencyjnej, jak nie dopuścić do tego, aby dana szkoda się wydarzyła" – wyjaśnił.

"Rozwijamy dodatkowe usługi, takie są oczekiwanie klientów" - powiedziała Iwona Duda nt. oferty Alior Banku. "Niewątpliwie zostanie z nami sposób obsługi w kanałach zdalnych" - wyjaśniła. "Wymagania ze strony naszych klientów są coraz większe" - dodała.

XXX Forum Ekonomiczne rozpoczęło się we wtorek, potrwa do czwartku. Tematy tegorocznego forum koncentrują się m.in. wokół biznesu, polityki, klimatu, zdrowia, bezpieczeństwa, mediów i komunikacji, a także wyzwań związanych z COVID-19.