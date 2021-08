Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnił w komunikacie, że zastrzeżenia Prezesa UOKiK nie przesądzają o końcowej decyzji ws. koncentracji, której przedmiotem jest przejęcie kontroli przez Lux Med nad spółką Lecznice Citomed z Torunia.

"Transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnych rynkach prywatnych usług medycznych oraz diagnostyki obrazowej obejmujących Toruń i okolice" - napisano w komunikacie.

Obaj przedsiębiorcy, jak przypomniał UOKiK, działają w branży ochrony zdrowia - świadczą usługi publiczne i komercyjne. "Lux Med posiada placówki medyczne w całej Polsce, a spółka Lecznice Citomed posiada 5 przychodni oraz szpital w Toruniu" - poinformowano.

Cytowany w komunikacie Prezes UOKiK ocenił, że "uczestnicy koncentracji są dla siebie bliskimi konkurentami". Jak wskazał, "planowana koncentracja może doprowadzić do umocnienia pozycji Lux Med na lokalnych rynkach prywatnych usług medycznych, jak i diagnostyki obrazowej w Toruniu i okolicach".

"Na każdym z tych rynków drudzy co do wielkości konkurenci Lux Med mieliby znacznie niższe udziały, niż powstały w wyniku koncentracji podmiot" - zauważył Chróstny. Jego zdaniem dzięki tak mocnej pozycji, w przyszłości mogłoby dojść do eliminacji z rynku konkurentów, co dla konsumentów może przełożyć się na brak możliwości wyboru innych placówek, wyższe ceny za badania czy wizytę u lekarza, jak i niższą jakość świadczonych usług.

Jak podano w komunikacie, przedsiębiorcy zgodnie z przepisami mają 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń. Termin ten może zostać wydłużony na ich wniosek o kolejne dwa tygodnie.