XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbędzie się w dniach 7-9 września pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. Jak wyjaśniał w niedawnym wywiadzie dla Interii przewodniczący Rady Programowej FE Zygmunt Berdychowski, pod hasłem przewodnim kryje się „zachęta do ugruntowania wizji gospodarczej i kontunuowania pozytywnych relacji między państwami”. - Pandemia koronawirusa obnażyła słabości instytucji europejskich. Państwa zaczęły ze sobą rywalizować o zakup środków ochrony zdrowia, szczepionek czy respiratorów. Zamknięto granice, ograniczono swobodę przepływu obywateli i towarów. To wszystko pokazało, że w Europie brakuje silnego przywództwa gotowego na zmiany. Słabnąca pozycja przywódców najważniejszych państw europejskich pogłębiła jeszcze ten niekorzystne tendencje – ocenił szef Forum.

Tegoroczna edycja konferencji ma szansę na rekord frekwencji. Widać, że oprócz głodu eskapad prywatnych, wrócił apetyt na wyjazdy służbowe oraz spotkania na styku świata biznesu i polityki. Berdychowski poinformował, że organizatorzy spodziewają się 4 tys. uczestników. Pod koniec lipca chęć udziału w konferencji zadeklarowało 2,6 tys. osób. Zainteresowanie jest większe niż w podczas ostatniej edycji FE przed pandemią w 2019 roku. - Zapewniamy, że nie będziemy zmniejszać liczby uczestników. Jeśli sytuacja pandemiczna ulegnie pogorszeniu, wprowadzimy jedynie dodatkowe ostrzejsze restrykcje – podkreślił Berdychowski.

Jak dodał, zgodnie z przepisami, w wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 lub osoby niezaszczepione, które otrzymały negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego na obecność koronawirusa SARS. Test musi zostać wykonany nie wcześniej niż na 48 godzin przed rozpoczęciem XXX Forum Ekonomicznego.

Na korzyść organizatorów przemawia też wysoki poziom szczepień w samym Karpaczu. - 95 proc. mieszkańców miasta pracuje w obsłudze ruchu turystycznego, więc jesteśmy świadomi, że szczepienia są potrzebne. Karpacz, jeżeli chodzi o powiat karkonoski i Dolny Śląsk, należy do wiodących ośrodków, jeżeli chodzi o ilość zaszczepionych – wskazał burmistrz Karpacza Radosław Jęcek.

W programie tegorocznej edycji Forum, oprócz dyskusji merytorycznych, pojawią się dodatkowe wydarzenia. - Obradom i spotkaniom biznesowym Forum Ekonomicznego od lat towarzyszy bogata oferta kulturalna. W czasie każdej edycji odbywają się koncerty, spotkania autorskie, promocje książek, wystawy, projekcje filmowe i wieczory regionalne. Tak będzie również w tym roku. Na ten moment nie możemy zdradzić nazwisk gości specjalnych. Jednak zapewniam – tacy z pewnością się pojawią – podkreślił Zygmunt Berdychowski.

Od 2021 roku Forum na dłużej zagości w Karpaczu. Instytut Studiów Wschodnich – główny organizator FE – nawiązał bowiem sześcioletnią współpracę z konsorcjum dolnośląskim złożonym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocław oraz Gminy Karpacz. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że Karkonosze będą cieszyć się podobną popularnością co Krynica-Zdrój. - Warto wspomnieć, że Karpacz jest niewielki, oddalony od Warszawy i bardzo atrakcyjny turystycznie, co daje szanse na to, że uczestnicy będą mniej skorzy do szybkiego opuszczenia miejsca konferencji. Natomiast co do wyboru nowej lokalizacji Forum, to właśnie w Karpaczu spotkaliśmy się z bardziej profesjonalnym i przyjaznym podejściem do organizacji wydarzenia – ocenił Berdychowski.