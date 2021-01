Wśród obywateli widać zniecierpliwienie i frustrację covidową rzeczywistością. Pokazuje to najnowszy sondaż United Surveys dla DGP i RMF, w którym 47 proc. pytanych poparło samowolne otwieranie przez przedsiębiorców ich biznesów wbrew covidowym zakazom. Przeciwnego zdania jest 40 proc. pytanych. – Odpowiadając na to pytanie, tak naprawdę nie popierają łamania przepisów . Sami nie chcą otwartych restauracji czy stoków, bo na co dzień i tak z nich nie korzystają. Desperacko chcą za to, by pandemia natychmiast się skończyła i życie było jak dawniej. Otwarcie biznesu jest takim symbolem powrotu do stanu sprzed pandemii. Wiedzą, że to irracjonalne, ale emocje związane z frustracją są bardzo silne – mówi Marcin Duma z United Surveys i – jak dodaje – potwierdzają to badania jakościowe.