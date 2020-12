Jak wyjaśniono, ograniczenia będą obowiązywały do odwołania.

"W związku z wchodzącą w życie o północy z 21 na 22 grudnia br. decyzją polskiego rządu o zawieszeniu połączeń lotniczych z Wielką Brytanią oraz ograniczeniami w transporcie drogowym, Poczta Polska informuje, że od 21 grudnia br. do odwołania zawiesza przyjmowania wszelkich przesyłek pocztowych (przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz przesyłek EMS) do Wielkiej Brytanii" - poinformowano na stronie internetowej operatora.

W poniedziałek wieczorem na stronach Dziennika Ustaw opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym od wtorku 22 grudnia do 6 stycznia 2021 roku będzie obowiązywać zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Nowe przepisy przewidują ponadto przedłużenie do 6 stycznia 2021 r. obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia br. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Chodzi o obowiązujący do końca tego roku zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do dziewięciu państw - Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Jordanii, Armenii, Kosowa, Macedonii, Serbii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork. Na liście nie ma krajów z UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen.

Wpisanie do rozporządzenia Wielkiej Brytanii ma związek z wykryciem na Wyspach nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock przekazał, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko Covid-19.

Z powodu wykrycia nowego wariantu koronawirusa od niedzieli wiele krajów Europy i spoza niej wprowadziło ograniczenia w transporcie z Wielką Brytanią.