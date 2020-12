W Fundacji Panoptykon, która jako jedna z prawie 300 organizacji wzięła udział w konsultacjach społecznych pakietu DSA, słyszymy, że kluczowe dla naprawienia internetu jest to, by przyjęte zasady były skutecznie egzekwowane. – A to, dla tych największych platform, oznacza zapewne organ kontrolny na poziomie europejskim, w którego skład mogliby wejść przedstawiciele narodowych regulatorów. Kluczowe jest jednak to, by mechanizm współpracy został skonstruowany tak, by obywatel, który uzna, że jego prawo zostało złamane, mógł dochodzić swoich praw w przystępny – pod względem finansowym i proceduralnym – sposób, w swoim kraju i w rodzimym języku – mówi Iwańska.