Jak podano w komunikacie RF, aktualizacja „Mapy klauzul” jest efektem kolejnych zgłoszeń klientów, którzy do tej pory nie podjęli żadnych działań związanych ze swoją umową kredytową.

"Po publikacji +Mapy klauzul+ na początku listopada otrzymaliśmy sygnały od klientów, którzy nie znaleźli w naszym zestawieniu fragmentów umów, które zawarli. Zgłaszali oni takie zapotrzebowanie na naszym profilu na Facebooku oraz w ramach porad telefonicznych i e-mailowych. Odpowiadając na nie, uzupełniliśmy nasze zestawienie o dwie umowy" – mówi, cytowany w komunikacie, Rzecznik Finansowy dr hab. Mariusz Jerzy Golecki.

Wyjaśniono, że eksperci Rzecznika zweryfikowali umowy Getin Noble Bank z 2008 r. oraz PKO BP - Własny Kąt z 2008 r. W obu wypadkach zidentyfikowali niedozwolone klauzule. W zależności od ich rodzaju możliwe jest skierowanie przez klientów dwóch typów roszczeń: unieważnienia umowy lub zwrotu rat nadpłaconych w wyniku ich stosowania.

"Osoby, które do tej pory nie podjęły żadnych działań w związku z posiadaną umową zachęcam do przejrzenia +Mapy klauzul+. Jeśli nie znajdą +swojej+ umowy w tym zestawieniu, mogą ją nam przysłać. Przenalizujemy ją i zaktualizujemy nasze zestawienie" – deklaruje Golecki.

Przypomina, że w indywidualnych sprawach eksperci Rzecznika Finansowego mogą analizować umowy i podejmować działania tylko na rzecz tych osób, które wysłały reklamację do banku i otrzymały negatywną odpowiedź lub nie otrzymały jej w ogóle.

Rzecznik tłumaczy, że to oznacza, iż jeśli ktoś zgłosi umowę, której nie ma w „Mapie klauzul”, to w uzasadnionych przypadkach zostanie ona dołączona do zestawienia.

"Nie możemy jednak podjąć np. postępowania interwencyjnego czy polubownego w danej sprawie. Zgodnie z przepisami warunkiem ich rozpoczęcia jest odrzucenie przez instytucję finansową reklamacji złożonej przez klienta" – wyjaśnia Rzecznik.

Zwraca uwagę, że umowy poddawane są także analizie w sytuacji, jeśli ktoś zdecydował się na proces sądowy z bankiem i wnioskuje do Rzecznika Finansowego o wydanie tzw. istotnego poglądu w sprawie.

"Mapę klauzul", jak i informację o tym, kiedy Rzecznik Finansowy analizuje umowy klientów można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika rf.gov.pl