Dziennik Gazeta Prawna zaprasza do udziału w debacie: 5G w budowie. Ustawa coraz bliżej, wątpliwości coraz więcej

23 października, godz. 11.00 na www.gazetaprawna.pl

Zakończyły się konsultacje projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. I choć ma to być kompleksowy akt prawny, to dla wielu najważniejsze jest to, co będzie dotyczyło budowy sieci 5G. Wszystko wskazuje na to, że sprzęt pochodzący z Chin zostanie wykluczony przez rządzących jako niebezpieczny, a operatorzy telekomunikacyjni nie dość, że nie będą mogli na nim oprzeć nowej infrastruktury, to na dodatek będą musieli rozebrać starą. W efekcie istnieje ryzyko, że nowe przepisy przełożą się na kłopoty rodzimej branży telekomunikacyjnej, a to z kolei spowoduje, że polski abonent dostanie bądź gorszą usługą, bądź będzie musiał płacić więcej.

Uczestnicy debaty:

- Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Polska – Azja, wicepremier, minister gospodarki w latach 2012 - 2015

- dr Robert Siwik, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Dr Robert Siwik

- dr hab. Mariusz Bidziński, prof. Uniwersytetu SWPS, radca prawny

- Piotr Muszyński, doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. telekomunikacji

- Łukasz Ozga, radca prawny, wspólnik w kancelarii Płonka Ozga, ekspert prawny i członek Konwentu BCC