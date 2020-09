Musimy wracać do normalności, równocześnie dbając o sferę bezpieczeństwa - tłumaczy Wojciech Kuśpik. EKG to namiastka normalności, czyli zaczynamy wracać do normalności. Jeżeli nie zaczniemy wracać do tej normalności, to gospodarka też nie wróci do normalności - dodaje.

Zapewnia, że EKG jest robione w inny sposób - w wersji hybrydowej. To oznacza, że część gości pojawiła się na miejscu, w Katowicach, a część wzięła udział w panelach online.

Oczywiście ograniczyliśmy ilość gości w obiekcie, by zadbać o dystans. Udało się zrobić coś takiego, że wszyscy czują się bezpiecznie, ale jest już ta pewna atmosfera kongresu. Ludzie są trochę zadowoleni, że tutaj są - tłumaczy Kuśpik.

Jego bowiem zdaniem Kongres to rozmowy, spotkania, networking i integracja. Eventy tę rolę spełniają. My, ludzie tego potrzebujemy. Teraz częściowo robimy to zdalnie, ale to jest zastępstwo prawdziwych spotkań. Wszyscy czekamy z utęsknieniem do pełnej normalności - powiedział.