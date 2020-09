Justyna Orłowska na EKG 2020: Covid był inspiracją, nie tylko w biznesie, ale też w administracji

- To, że z dnia na dzień dodaliśmy informację, że już jutro pracujemy zdalnie, wywołało spore zainteresowanie narzędziami, których do tej pory nie było – mówi Orłowska w rozmowie z Grzegorzem Kowalczykiem. - To np. dostępność wideokonferencyjna. Nie każdy z pracowników wykonywał pracę, która wymagała, aby łączył się z kimkolwiek. Zaczynamy więc od takich podstawowych rzeczy, aż po takie, które zahaczają o innowacje. Covid był inspiracją, nie tylko w biznesie, ale też w administracji -do tego, aby się zastanowić: „dobrze, mamy wideokonferencje, co innego możemy jeszcze scyfryzować w naszym urzędzie?”.

Orłowska opisuje przykład takiego przedsięwzięcia.

- Z Polska Agencją Prasową rozwiązywaliśmy problem walki z infodemią – mówi. - Niektórzy określają, że jest to równie groźne albo nawet bardziej groźne niż dezinformacja. I tutaj jest dostępny #FakeHunter, rozwiązanie do walki z fake newsam. Można ściągnąć na swój telefon aplikację i weryfikować, czy coś jest prawdą, czy fałszem. PAP nawiązała też współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego. Możne wiec weryfikować fake newsy finansowe.

Więcej w materiale wideo: