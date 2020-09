P.o. Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu: Pomimo COVID-19 mamy bardzo dobrą sytuację w inwestycjach

- Pomimo sytuacji dość trudnej wywołanej przez COVID-19 mamy bardzo dobrą sytuację jeśli chodzi o inwestycje, w tym zagraniczne w Polsce – mówi Grażyna Ciurzyńska.

Dodaje, że zamykając półrocze mają największą w historii w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dynamikę wzrostu inwestycji zagranicznych. Rok do roku wzrosły nakłady inwestycyjne o prawie 60 proc.

- Z perspektywy covidu pracujemy bardziej efektywnie. Zamieniliśmy wcześniejszą formułę współpracy z inwestorami zagranicznymi, ale również polskimi, w formułę online.

Grażyna Ciurzyńska wskazała również, że to co jest pewnym wyzwaniem i skutkiem COVID-19, który widzimy, to jest większa trudność w podejmowaniu decyzji odnośnie nowych inwestycji. Jest wiele przykładów gdzie inwestorzy przesunęli datę na koniec tego roku czy na początek przyszłego roku.

- Eksport i inwestycje to są dla nas najważniejsze elementy wzrostu PKB i długoterminowego wzrostu gospodarczego naszego kraju. Walczymy przede wszystkim o inwestycje z dużą wartością dodaną dla naszej gospodarki, czyli w sektorze usług czy nowych technologiach. Bardzo mocno wspieramy kapitał polski. Dla przykładu w ramach współpracy ze strefami ekonomicznymi widzimy już pierwsze efekty. Ponad 75 proc. projektów inwestycyjnych, które się toczą to są projekty polskie – mówi Grażyna Ciurzyńska.

Więcej w materiale wideo: