Serdecznie zapraszamy 6 lipca br o godzinie 11:00 na debatę online:



Nauczanie zdalne – jak to robić dobrze? Narzędzia, programy, doświadczenie innych krajów



Po trzech miesiącach od wprowadzenia obowiązku edukacji zdalnej, uczniowie, rodzice i nauczyciele mówią: „Sprawdzam!”. Ankieta Librus już pokazała, że z miesiąca na miesiąc „uczniowie stawali się bardziej samodzielni i wzrósł odsetek nauczycieli prowadzących lekcje online”.

Ale nie brakowało też – nadal zresztą nie brakuje – głosów krytycznych. To szkoły sobie poradziły czy nie poradziły ze zdalnym nauczaniem? Dostępne narzędzia okazały się wystarczające? A przy tym bezpieczne? Czego potrzebna nauczycielom, a czego uczniom? I jaka jest w ogóle przyszłość lekcji on-line? Na te (i inne jeszcze) pytania odpowiedzą eksperci z różnych dziedzin. Tak praktycy, jak i teoretycy.

Nie zabraknie też przykładów z rynków zagranicznych.

Plan debaty:



*Jak szkoły sobie poradziły, czy nie poradziły ze zdalnym nauczaniem.

- Czy szkoły, nauczyciele i uczniowie są przygotowani do zdanej pracy: programy rządowe, samorządowe, wyposażenie w komputery.

- Czy pieniądze to duża bariera zdalnego nauczania? Gdzie szkoły mogą szukać wsparcia finansowego dla potrzebnych zmian.

*Ocena oferty edukacyjnej na czas epidemii.

- Czy dostępne narzędzia okazały się wystarczające, a jeśli nie to czego zabrakło.

*Jakie rozwiązania są potrzebne szkołom i uczniom.

- Czy powinniśmy być przygotowani na takie sytuacje jak pandemia? Czy tworzyć system, który ma obsłużyć wszystkich? Jak połączyć normalne, stacjonarne nauczanie ze zdalnym?

- Jakie i do czego używać? Narzędzia płatne, czy bezpłatne, komunikatory, czy wyspecjalizowane aplikacje?

- Są intuicyjne w obsłudze funkcje nawet w Googlu. Pozwalają na prowadzenie dzienników, odznaczanie prac domowych, jak i zliczanie poprawnych odpowiedzi z testów – wszystko z automatu. - Co oferują wyspecjalizowane podmioty. Co tu jest warte polecenia? Dlaczego? A z tego lepiej nie korzystać? Dlaczego? Eksperci dzielą się swoim doświadczeniem.

*Co się sprawdza z perspektywy uczniów?

- Co nie wypaliło? Dlaczego? (tutaj też z uwzględnieniem takich kwestii jak: tematyka, czas, obsługa). - A może coś jeszcze powinno się wziąć pod uwagę? Inne kryteria? Inne rozwiązania?

* Doświadczenie innych krajów.

- Jak to się robi za granicą – tę najbliższą, jak i np. za oceanem.

- Ile czasu zajmuje e-edukacja w poszczególnych klasach, jakie narzędzia sprawdzają się w pracy nauczycieli, a jakie z kolei chwalą sobie uczniowie…

* Przyszłość nauczania zdalnego.

- O jakich nowych rozwiązaniach mówi się już teraz poza Polską. Bo przecież to rynek, który stale się rozwija.

- Jak można przeszczepić dobre praktyki na polski grunt?

* Nie zapomnijmy o cyberbezpieczeństwie.

Uczestnicy:

* Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora w departamencie podręczników, programów i innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej

* Justyna Jasiewicz, dyrektor departamentu społeczeństw informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji

* Ryszard Stefanowski, Prezes zarządu, Fundacja eSzkoła

* Antoni Pomykała, Digital & Cloud Services Country Lead, T-Systems

* Andrzej Sadłowski, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie