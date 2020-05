– Działalność dobroczynna ma dla naszego banku ogromne znaczenie, szczególnie teraz, gdy wszyscy zmagamy się z pandemią i walczymy o zdrowie i życie. Pomaganie potrzebującym ma wyjątkową moc, która sprawia, że ci słabsi mogą się poczuć bezpieczniej – mówi prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

Wielki biznes pomaga małym pacjentom



Dzięki pomocy Alior Banku lekarze specjaliści z Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” będą mogli zapewnić lepszą opiekę małym pacjentom. Pandemia koronawirusa zmusiła wszystkich do radyklanej zmiany stylu życia. Telemedycyna, która znana jest już od pewnego czasu, teraz będzie dostępna również dla dzieci leczących się w IPCZD. To zmniejszy liczbę wizyt i poprawi bezpieczeństwo tych pacjentów. Alior Bank wesprze więc projekt Telemedycyny i przekaże niezbędny wysokospecjalistyczny sprzęt komputerowy.

– System Zdalnej Opieki to olbrzymie wsparcie dla naszych pacjentów, szczególnie tych mieszkających daleko od Centrum Zdrowia Dziecka, ponieważ zmniejsza liczbę wizyt kontrolnych, a lekarzom daje możliwość lepszej oceny aktualnego stanu zdrowia tych pacjentów i szybkiej reakcji np. w razie konieczności zgłoszenia się do szpitala – mówi dr n. med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Telemedycyna jest nieoceniona m.in. w przypadku leczenia istnej plagi dzisiejszych czasów – cukrzycy, która dotyka nawet kilkuletnie dzieci. Telekonsultacje pozwalają uchwycić pogorszenie stanu zdrowia i odpowiednio wcześnie zareagować.

– Mali pacjenci Centrum Zdrowia Dziecka zasługują na najlepszą opiekę. Po raz kolejny zdecydowaliśmy się na działania, dzięki którym choć trochę możemy polepszyć los chorych dzieci – dodaje prezes Alior Banku.

Co więcej, Alior Bank wspiera laboratorium Centrum Zdrowia Dziecka i finansuje zakup testów na obecność koronawirusa dla 200 dzieci, które w najbliższych tygodniach będą miały przeprowadzone zabiegi w tej placówce. Testy pozwolą potwierdzić, czy nie ma ryzyka związanego z koronawirusem.

– Nasza pomoc skierowana do pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka to kontynuacja współpracy, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku. Wtedy sfinansowaliśmy remont sali widowiskowej, która nie była odnawiana od początku istnienia tego szpitala, czyli od czterdziestu lat. Chcieliśmy w ten sposób poprawić komfort dzieci, które w szpitalu spędzają nawet długie miesiące. Dziś chcemy pomóc także wspaniałym lekarzom, którzy na co dzień walczą o ich zdrowie. Wierzymy, że zainicjowane przez nas działanie pomoże im w tych zmaganiach, a małym pacjentom umożliwi zachowanie ciągłości leczenia, a przez to zapewni szybszy powrót do zdrowia – dodaje Krzysztof Bachta.

Wsparcie dla lekarzy i pielęgniarek

Pandemia koronawirusa spowodowała nagłe zwiększenie liczby pacjentów wymagających wyspecjalizowanej pomocy medycznej, a to z kolei wiąże się z nagłą potrzebą wyposażenia polskich szpitali w odpowiedni sprzęt. Alior Bank postanowił odpowiedzieć na prośbę Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, który został przekształcony w szpital zakaźny, i przekazać mu pieniądze na zakup sprzętu niezbędnego do przyjmowania chorych na COVID-19. Na liście potrzeb zgłoszonych do Alior Banku przez placówkę medyczną znalazł się zarówno profesjonalny sprzęt medyczny m.in. respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do masażu serca, lampy bakteriobójcze, jak również niezbędne środki ochrony indywidualnej, czyli maski, kombinezony czy gogle.

źródło: Materiały Prasowe

– Otrzymane wsparcie umożliwi nam szybkie dostosowanie części infrastruktury szpitala do wymogów hospitalizowania pacjentów zakaźnych. Zależy nam na jak najszybszym zwiększeniu liczby punktów dostępu do gazów medycznych oraz wyposażenia sal w indywidualne węzły sanitarne. To spore inwestycje, tym bardziej cieszymy się, że dzięki otrzymanej pomocy możemy w tej trudnej sytuacji działać wielotorowo. Jesteśmy wdzięczni i niezwykle wzruszeni otrzymanym wsparciem. Każde zadanie, które możemy dzięki Alior Bankowi

zrealizować, jest bezcenne w walce o zdrowie i życie naszych pacjentów – mówi Natalia Andruczyk, rzeczniczka prasowa szczecińskiego szpitala. Także apel Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, który w mediach społecznościowych zwrócił się z prośbą o zakup artykułów papierniczych, został w Alior Banku potraktowany priorytetowo.

– Mamy świadomość, że służba zdrowia mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami. Chcemy wesprzeć tych, którzy dzień i noc walczą o nasze zdrowie i życie. Mamy nadzieję, że przekazane pieniądze pomogą personelowi szpitala w realizacji codziennych obowiązków – wiceprezes Alior Banku Agata Strzelecka.

Technologia w słuzbie talentu

Wsparcie dzieci należy do priorytetowych zadań, jakie Alior Bank stawia sobie w działalności charytatywnej.

Szczególnego znaczenia nabiera to teraz, gdy przez pandemię koronawirusa uczniowie nie mogą kontynuować nauki w szkołach. A niewszyscy mają odpowiednie narzędzia w domu. Bank przekaże więc laptopy dla podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. To stowarzyszenie działające w Polsce od blisko 40 lat.

Jednym z jego celów statutowych jest pomoc w rozwoju zainteresowań dzieciom szczególnie uzdolnionym. Teraz swój udział w tym będzie miał także Alior Bank. Przekazany sprzęt posłuży m.in. uczniom z talentem muzycznym – bez odpowiedniej technologii ich zdalne nauczanie w czasiepandemii nie byłoby możliwe.

– Jestem dumny, że bank, którym zarządzam, może wziąć udział w akcji pomocy dla tak wyjątkowych dzieci. Każdy zasługuje na godne warunki do życia, nauki i rozwoju. Jestem przekonany, że dzięki naszej pomocy podopieczni Funduszu będą mogli rozwijać swoje pasje także w czasie pandemii – mówi prezes Alior Banku.