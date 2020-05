Od 4 maja otwarte będą sklepy meblarskie i budowlane. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne dla poszczególnych branż.

Wśród nowych zasad funkcjonowania sklepów budowlanych i meblarskich jest zapewnienie informacji na temat konieczności utrzymania ograniczonej liczby osób w sklepie. Na jedną osobę przypadać ma minimum 15 m kw.

Należy też zrezygnować z organizowania animacji, w tym roznoszenia ulotek, wydarzeń promocyjnych i innych akcji na terenie sklepów, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

Ponadto, po każdym kliencie należy zdezynfekować PIN-pady. Właściciele sklepów powinni zadbać o bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

Jeśli chodzi o wytyczne dla pracowników i klientów, resort rozwoju sugeruje ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Spotkania powinny odbywać się przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 metry).

"W miarę możliwości wybierajmy jednak kontakt telefoniczny i/lub mailowy. W okresie pandemii koronawirusa należy też zrezygnować ze szkoleń i wyjazdów" - radzi MR.

Pracownicy sklepu powinni też dbać o zachowywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z klientami (min. 1,5 metra). Nie dotyczy to jednak stanowisk kasjerskich oraz punktów obsługi klienta, które dodatkowo muszą być wyposażone w zabezpieczenia w formie przezroczystych przegród oddzielających klienta od pracownika.

Należy również nadzorować liczbę klientów oraz sprawdzać, czy klient wchodząc do sklepu zdezynfekował ręce oraz czy ma zakryte usta i nos. Prócz tego na terenie sklepów obowiązuje również zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów; z wyjątkiem przestrzeni socjalnej zarezerwowanej dla pracowników.

Ministerstwo podkreśla, że kiedy zauważymy u kogoś wyraźne oznaki choroby, to nie powinniśmy tej osoby wpuszczać na teren obiektu. „Trzeba ją skłonić do jak najszybszego zgłoszenia do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem – osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 999 albo 112” – podkreśla resort rozwoju.

Dodaje, iż należy też niezwłocznie zgłosić taki incydent do kierownictwa obiektu. „To umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Trzeba też ustalić listę pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe), które miały styczność z zakażonym” - zaznacza MR.

Jak podkreśla resort, ich celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

Resort rozwoju podkreśla, że stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. W związku z czym przypomina o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej, obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych, ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia się ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu) oraz kwarantannie i izolacji dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.