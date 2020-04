Jakie korzyści daje gwarancja de minimis?

- możesz starać się o kredyt, nawet jeśli masz krótką historię kredytową albo nie masz wystarczającego majątku na jego zabezpieczenie



- nie musisz zastawiać swojego majątku, jeśli kredyt zabezpieczysz gwarancją de minimis



- oszczędzasz czas – wszystkie formalności załatwisz bezpośrednio w banku kredytującym wraz z uzyskaniem kredytu



- nie ponosisz kosztów za ustanowienie zabezpieczenia – BGK nie pobiera prowizji za udzielenie gwarancji



- bank kredytujący może obniżyć marżę lub prowizję za kredyt



- w trakcie korzystania z kredytu z gwarancją de minimis nie musisz składać żadnych sprawozdań

- sprawdź w banku (najlepiej w tym, w którym masz rachunek) szczegółowe warunki, na jakich możesz uzyskać kredyt z gwarancją de minimis



- zawnioskuj o kredyt na określonych warunkach, proponując jako zabezpieczenie gwarancję de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego



- wraz z wnioskiem o kredyt złóż wniosek o zabezpieczenie go gwarancją de minimis



- bank kredytujący oceni Twoją zdolność kredytową i przedstawi do wypełnienia umowę, w której zawarte będą informacje o udzielonej gwarancji de minimis jako zabezpieczeniu kredytu. Bank kredytujący przyjmie weksel jako zabezpieczenie



- jeśli masz wątpliwości, jak go wypełnić, zapytaj pracownika banku, w którym wnioskujesz o kredyt. Dokumenty złóż bezpośrednio w tym banku



- zapoznaj się uważnie z warunkami udzielenia i zabezpieczenia kredytu, które przedstawi Ci bank kredytujący

- z treścią wniosku o gwarancję de minimis, załącznikiem oraz z warunkami udzielania gwarancji możesz wcześniej zapoznać się na stronie BGK: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/



- jeżeli spełniasz warunki, bank kredytujący podejmie decyzję – na podstawie Twojej zdolności kredytowej i obowiązujących w tym banku zasad - o udzieleniu Ci kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis



- po zaakceptowaniu przez Ciebie warunków kredytu zawarta zostanie umowa kredytowa. Wraz z podpisaniem umowy wystawiasz na rzecz BGK weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową



- bank kredytujący wyda Ci zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w dniu udzielenia gwarancji



- od gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2020 r. bank kredytujący nie będzie pobierał opłaty prowizyjnej na rzecz BGK za pierwszy rok gwarancji

PAMIĘTAJ, ŻE BANK KREDYTUJĄCY:



• udzieli Ci informacji w sprawie wniosku o kredyt i gwarancji

• rozpatrzy Twój wniosek

• podejmie decyzję o objęciu kredytu gwarancją i o jego uruchomieniu

• poinformuje Cię o podjętej w tej sprawie decyzji

• ma własne procedury i określa czas rozpatrywania wniosku

• rozpatrzy Twoje ewentualne odwołania od decyzji kredytowej i warunków objęcia kredytu gwarancją



Więcej informacji o gwarancji de minimis znajdziesz na stronie BGK: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/

