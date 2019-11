Niestety dalej już tak dobrze nie jest. - Jeśli chodzi o cenę prądu, to np. w Niemczech czy Francji prąd jest tańszy; jest tam też prąd z zielonej energii, a inwestorzy często inwestują właśnie w takich krajach.

Inglot zwraca też uwagę na inny słaby punkt - poziom szkolnictwa wyższego. - Odbiega często od uczelni zachodnich, po których studenci zdecydowanie lepiej sobie radzą na rynkach pracy. Wyższy jest zdecydowanie poziom mentoringu. W obszarze innowacyjności i know how w edukacji, nie mamy zbyt wiele do zaoferowania inwestorowi – mówi Krzysztof Inglot.

- Jeśli będzie tak, że zabraknie rąk do pracy, to może się okazać, że stracimy naszą główną ofertę rynkową z punktu widzenia inwestycji globalnych. Jeśli nie będzie pracownika, nikt nie wybuduje fabryki za kilkanaście milionów euro. Do tego wysokie koszty energii… Może się okazać, że nasza gospodarka przestanie być konkurencyjna – przestrzega prezes prezes Personnal Service. - Na polski rynek Polacy, którzy wyjechali z kraju nie wrócą szybko, bo szanse społeczne długo nie będą jeszcze wyrównywane w porównaniu z Wielką Brytanią, Niemcami czy Francją. A pracowników z Ukrainy coraz częściej trudno pozyskać. Stoimy przed decyzją, czy budujemy czytelną strategię imigracji ukraińskiej, czy doprowadzimy do tego, że zabraknie nam rąk do pracy, gdy otworzy się rynek niemiecki.