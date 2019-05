W studiu DGP podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Sebastian Siuchta, Business Creation Officer Central and Eastern Europe opowiadał o InnoEnergy, które poszukuje do współpracy firm, które chcą sprawić żebyśmy żyli w czystszym, lepszym świecie. Efektem końcowym współpracy może być np. samosortujący kosz na śmieci. - Sam rozpoznaje jaki to odpad i zamienia go w surowiec - opowiadał w rozmowie z Markiem Tejchmanem.

Siuchta: Są ludzie, którzy myślą o startupie jako o firmie, która będzie generować przychody