Ten światowej sławy autorytet zajmujący się kwestiami różnic pokoleniowych w miejscu pracy będzie panelistą sesji otwierającej European Start-up Days. W debacie o technologiach, które zmieniają świat, nowej pracy i kompetencjach, firmie 4.0, zarządzaniu inaczej i inwestycjach w przyszłość wezmą udział także: Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski, oraz Julia Krysztofiak-Szopa, prezes fundacji Startup Poland. Dyskusję poprowadzi Jowita Michalska, założycielka i prezes Digital University, ambasador SingularityU Warsaw Chapter.

Espinoza podzieli się doświadczeniami, jakie zdobył, pracując m.in. dla The Boeing Company, Microsoftu, Schneider Electric i Special Olympics. Opowie też o swojej misji, którą jest pomaganie organizacjom w tworzeniu środowisk, w których mogą rozwijać się wszystkie pokolenia. Jest też o niej mowa w książkach, których badacz jest współautorem: „Milenialsi w pracy. 7 umiejętności, które powinni posiąść dwudziestokilkulatkowie, by móc pokonywać progi i bariery w życiu i pracy”, „Milenialsi zarządzają” oraz „Zarządzanie milenialsami”.

Kwestia zarządzania młodymi ludźmi nie będzie jedynym wątkiem poruszanym podczas obrad.

Wśród tematów innych debat European Start-up Days 2019 znajdą się m.in.: blockchain w gospodarce, sztuczna inteligencja, automaty, roboty, coboty, the future of the market – nowy konsument, digital marketing, e-sport w gospodarce, branża fintechowa – blaski i cienie, polska scena start upowa, oblicza nowych technologii medycznych – szanse i wyzwania.

Czwarta edycja European Start-up Days odbędzie się 14 i 15 maja. – Dwudniowy cykl debat, prezentacji, spotkań i wydarzeń towarzyszących stworzy młodym biznesom możliwość skorzystania z wartościowego mentoringu oraz okazję do zaprezentowania się przed potencjalnymi inwestorami i uzyskania merytorycznego, organizacyjnego i finansowego wsparcia od światowej klasy ekspertów – uważa Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP SA, organizatora kongresu. – Z kolei globalne korporacje będą mogły poznać nowe, świeże pomysły – dodał.

Dla autorów 100 najciekawszych projektów zgłoszonych do konkursu Start-up Challenge zostanie przygotowane specjalne stoiska tworzące Scale-up Alley European Start-up Days. Kreatorzy 18 najlepszych idei wystąpią na scenach prezentacyjnych Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz przed uczestnikami European Start-up Days w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek.

European Start-up Days to wydarzenie łączące start-upy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu. Celem imprezy jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami, którzy będą obecni na największej imprezie biznesowej Europy Centralnej – Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. W minionym roku w dwóch dniach startupowej konferencji wzięło udział ponad 2,5 tys. osób, w trzydniowym Europejskim Kongresie Gospodarczym – ponad 11,5 tys.