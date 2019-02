Magdalena Rigamonti: Był pan człowiekiem Donalda Tuska.

Paweł Olechnowicz: Byłem człowiekiem wszystkich kolejnych premierów i ministrów skarbu. W tym problem. Widziała pani materiał w „Wiadomościach” w dniu mojego zatrzymania, we wtorek, 29 stycznia?

Tak.

Był o tym, że byłem człowiekiem Tuska, że chciałem Lotos sprzedać Rosjanom i inne bzdury.

I o tym, że był pan w układzie ze Sławomirem Nowakiem, skompromitowanym politykiem PO.

Moim zdaniem ten materiał „Wiadomości” został przygotowały jeszcze przed moim zatrzymaniem. Był długi, poruszał różne wątki. Takich rzeczy nie zrobi się w kilka godzin. Wszystko musiało być przyszykowane. Kiedy, tuż po zatrzymaniu przez CBA, przejechaliśmy do domu w Bielsku-Białej na przeszukanie, zapytałem, czy mogę włączyć telewizor. Chciałem sprawdzić, czy CBA coś o mnie puściło do mediów. Funkcjonariusze zapewniali, że nie. Włączam – i od razu Paweł O., moja twarz zakryta czarnym paskiem. Potem, już w drodze do gdańskiej prokuratury, do szefowej konwoju, zadzwonił mecenas Janusz Kaczmarek, przekazała mi słuchawkę i uzgodniliśmy, że w mediach mają podawać moje pełne nazwisko i nie zakrywać twarzy czarnym paskiem. Kiedy przechodziłem z samochodu do prokuratury, to poprosiłem, żeby nie brano mnie pod pachy, nie zakrywano głowy kapuzą. Nie mam nic do ukrycia. I każdy z polityków potrafi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co zrobiłem w Lotosie jest złe dla gospodarki, czy dobre.

Może to teraz nie ma znaczenia.

To idąc dalej, trzeba sobie zadać pytanie, czy to ja jestem tym, który dobrze pojmuje bezpieczeństwo energetyczne państwa i dobrobyt gospodarczy, czy ci, którzy z każdą zmianą władzy próbują wymieniać fachowców. Podobno żyjemy w państwie demokratycznym. Okazuje się jednak, że każdego człowieka to państwo może potraktować nie fair. Tak powiedziałem w sądzie: nie fair. Choć powinienem powiedzieć, że jak szmatę. To jest dla mnie bardzo ciężkie.

Zadał sobie pan pytanie: dlaczego ja?

To wszystko nie ma racjonalnych podstaw. Zadaję sobie różne pytania.