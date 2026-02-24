Napięcie między rosnącą odpowiedzialnością państwa a oczekiwaniem uproszczeń będzie jednym z kluczowych tematów XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC), który odbędzie się 22–24 kwietnia w Katowicach. Trwa rejestracja na wydarzenie, którego hasło przewodnie to: „Siła dialogu”.

Jak podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP i inicjator EEC, „dialog jest najskuteczniejszą i najbardziej odpowiedzialną drogą budowania trwałych rozwiązań”. W warunkach geopolitycznej zmienności i technologicznej rewolucji potrzeba rozmowy między administracją, biznesem i ekspertami nabiera szczególnego znaczenia.

Jednym z najbardziej wyrazistych wątków będzie deregulacja. Biurokracja, przewlekłość procesów decyzyjnych, niespójność i zawiłość przepisów to realne obciążenie dla przedsiębiorców. Koszty compliance oraz ryzyko prawne wpływają bezpośrednio na skłonność do inwestowania i podejmowania nowych przedsięwzięć. Pytanie, czy deregulacja powinna być jednorazową akcją, czy raczej długofalową strategią wzmacniania konkurencyjności i odporności gospodarki, pozostaje otwarte. Biznes od lat formułuje postulaty stabilności i przewidywalności prawa oraz wyższej jakości procesu legislacyjnego. W warunkach rosnącej konkurencji globalnej to nie tylko kwestia komfortu prowadzenia działalności, lecz także realny czynnik rozwoju.

Debaty podczas kongresu dotyczyć będą także gospodarczej siły Europy. Unia Europejska stoi dziś przed wyzwaniem utrzymania konkurencyjności w świecie rosnącej rywalizacji mocarstw. Suwerenność technologiczna i gospodarcza przestaje być hasłem politycznym, a staje się warunkiem bezpieczeństwa i stabilności. Pytania o specjalizacje, kluczowe branże, inwestycje strategiczne i wspólny wysiłek państw członkowskich będą analizowane w kontekście aktualnych danych i globalnych trendów.

Ważnym obszarem pozostaje cyfrowa transformacja. Gospodarka oparta na danych, rozwój sztucznej inteligencji, robotyzacja czy technologie blockchain tworzą nowe możliwości, ale też rodzą ryzyka regulacyjne. Balans między ochroną rynku a przestrzenią dla innowacji jest szczególnie trudny w obszarze AI, gdzie tempo zmian technologicznych wyprzedza proces legislacyjny. Z jednej strony potrzebne są jasne ramy prawne i mechanizmy ograniczające ryzyka, z drugiej strony nadmierna regulacja może osłabić konkurencyjność europejskich firm w globalnym wyścigu technologicznym.

Kontekst międzynarodowy dodatkowo komplikuje sytuację. Dyskusja o Polsce w grupie G20 oraz jej roli w kształtowaniu globalnej agendy – od transformacji energetycznej po bezpieczeństwo ekonomiczne – pokazuje, że decyzje regulacyjne podejmowane na poziomie krajowym mają dziś wymiar ponadnarodowy. Konkurencyjność nie jest już wyłącznie funkcją kosztów pracy czy podatków, ale efektem jakości instytucji, sprawności administracji i zdolności do współpracy.

Europejski Kongres Gospodarczy, obejmujący 19 ścieżek tematycznych, stanowi platformę konfrontowania tych perspektyw. To przestrzeń, w której postulaty biznesu dotyczące deregulacji i stabilności prawa spotykają się z argumentami administracji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, transformację energetyczną czy rozwój nowych technologii. W świecie rosnących napięć i niepewności rozmowa o równowadze między regulacją a konkurencyjnością staje się nie tyle opcją, ile koniecznością. ©℗