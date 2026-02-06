JSW uzgodniła też z reprezentatywnymi związkami warunki projektu porozumienia wykonawczego określającego wzajemne zobowiązania i uprawnienia stron w związku z porozumieniem zawieszającym.

Lista zawieszonych świadczeń i przywilejów

Jak podano w raporcie, projekt porozumienia przewiduje wyjątkowe, czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia. Wśród głównych założeń znalazło się:

zawieszenie prawa do 14-tej pensji za 2026 r. ;

; przesunięcie wypłaty „czternastki” za 2025 r. na rok 2027;

płatność nagrody barbórkowej w ratach (za lata 2025-2027);

(za lata 2025-2027); całkowite zawieszenie wypłaty deputatu węglowego ;

; obniżenie ekwiwalentów za posiłki regeneracyjne.

W razie istotnej poprawy sytuacji ekonomicznej spółka ma wypłacić zaległe świadczenia (bez odsetek) dzięki mechanizmowi cash-sweep, zakładającemu podział nadwyżki gotówki między pracowników a instytucje finansujące. Porozumienie ma obowiązywać od 1 lutego 2026 r. przez okres 23 miesięcy. Ostateczną decyzję podejmą jednak sami pracownicy w drodze referendum.

Walka o miliardowe finansowanie i restrukturyzacja

Zgodnie z projektem, JSW ma dołożyć starań, aby do końca marca 2026 r. uzyskać finansowanie niezbędne do dalszego funkcjonowania. Spółka prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania nowych środków w wysokości do 2,9 mld zł.

Pieniądze mają pochodzić m.in. ze sprzedaży udziałów i akcji w spółkach zależnych oraz innych niekluczowych aktywów. Jeśli JSW nie pozyska środków do końca marca, strony będą miały prawo wypowiedzieć porozumienie. Plan naprawczy zakłada również redukcję zatrudnienia w zakładzie wsparcia produkcji oraz w biurze zarządu.

Kompromis po odrzuceniu radykalnych cięć

Obecny projekt jest mniej restrykcyjny niż propozycja zarządu z grudnia 2025 r., której związki zdecydowanie się sprzeciwiły. Tamten dokument zakładał cięcia sięgające niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat, w tym całkowity brak nagród barbórkowych w latach 2027-2028 oraz zawieszenie dodatków BHP i przywilejów z Karty Górnika.

Jastrzębska Spółka Węglowa, będąca największym producentem węgla koksowego w UE, zmaga się z głębokim kryzysem. Po trzech kwartałach 2025 r. spółka odnotowała stratę netto w wysokości 2,9 mld zł. Tylko w trzecim kwartale strata netto wyniosła 794 mln zł, przy ujemnym wyniku EBITDA na poziomie 485 mln zł.