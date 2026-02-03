Budynek o powierzchni użytkowej 10 878 m², położony na działce o łącznej powierzchni 3 974 m², stanowi atrakcyjną ofertę dla inwestorów zainteresowanych rynkiem nieruchomości komercyjnych w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Wola.

Dane techniczne

Nieruchomość obejmuje trzy działki ewidencyjne (nr 37/3, 39 i 40/1 z obrębu 6-04-06). Budynek biurowy składa się z ośmiu kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej, w której zlokalizowano zaplecze techniczne i magazynowe. Wysokość pomieszczeń sięgająca około trzech metrów oraz modułowy układ pięter umożliwiają elastyczną aranżację przestrzeni. Obiekt wyposażony jest w pełen zakres instalacji technicznych, w tym centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz instalacji niskoprądowych. Na terenie nieruchomości znajduje się siedem miejsc parkingowych.

Lokalizacja

Biurowiec zlokalizowany jest w biznesowym sercu Warszawy, w otoczeniu nowoczesnych kompleksów takich jak Warsaw Spire i The Warsaw Hub. Bliskość stacji metra „Rondo Daszyńskiego”, przystanków autobusowych i kolejki WKD Ochota zapewnia doskonałą dostępność komunikacyjną. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren nieruchomości przeznaczony jest pod zabudowę biurowo-usługową.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WA4M/00409358/6. Właścicielem gruntu pozostaje Skarb Państwa, natomiast użytkownikiem wieczystym jest Alior Bank S.A. Nieruchomość posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej – ulicy Przyokopowej.

Szczegółowe informacje, w tym zasady udziału w konkursie ofert, dostępne są na stronie internetowej banku pod adresem www.aliorbank.pl lub pod adresem e-mail: nieruchomoscnasprzedaz@alior.pl.

Więcej informacji:https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/informacje/sprzedaz-nieruchomosci.html