Organizacje są coraz uważniej obserwowane zarówno przez pracowników, jak i kandydatów, którzy swoje doświadczenia dzielą w przestrzeni online. W efekcie w rywalizacji o talenty wygrywają firmy łączące efektywność biznesową z autentycznymi wartościami. Do tej kategorii zalicza się Grupa Żabka, jako jedyna firma z Polski wielokrotnie nagradzana w badaniach Gallupa, m.in. tytułem Gallup Exceptional Workplace Award, co plasuje ją w wąskim gronie organizacji o ponadprzeciętnym poziomie zaangażowania pracowników.

– To dla nas potwierdzenie, że nasze działania na rzecz pracowników przynoszą realne efekty. W Żabce stawiamy na rozwój, otwartość i poczucie sensu pracy – mówi Jolanta Bańczerowska, Chief People Officer.

Sprawny HR i nowoczesne technologie

Audyt Top Employers obejmuje m.in. strategię personalną, rozwój talentów, kulturę organizacyjną oraz stopień cyfryzacji procesów HR. Grupa Żabka inwestuje w automatyzację, rozwiązania cyfrowe i sztuczną inteligencję wspierającą rekrutację i rozwój kompetencji. W praktyce oznacza to cyfrowe procesy rekrutacyjne, ustandaryzowane ścieżki wdrożeniowe oraz technologicznie wspierany model rozwoju 70–20–10. Pracownicy korzystają z narzędzi cyfrowych, w tym generatora Indywidualnych Planów Rozwoju, który pozwala projektować ścieżki kompetencyjne, dobierać formy nauki i monitorować postępy.

Skala tych działań jest znacząca – w ostatnim roku pracownicy zrealizowali dziesiątki tysięcy godzin szkoleń obejmujących kompetencje menedżerskie, tzw. power skills i umiejętności cyfrowe. Uzupełnieniem jest Employee Assistance Programme, zapewniający dostęp do wsparcia psychologicznego, prawnego i finansowego.

Transparentność i jasne standardy

Handel detaliczny pozostaje konkurencyjnym segmentem rynku pracy. W skali branży budowanie stabilnych zespołów wymaga konsekwentnych działań. Grupa Żabka odpowiada na te uwarunkowania transparentnością procesów i jasno zdefiniowanymi standardami pracy.

Kandydaci mają dostęp do polityki równości i inkluzywności, a po zakończeniu rekrutacji mogą ocenić jej przebieg. Dodatkowo publicznie dostępny culturebook opisuje wartości i oczekiwania wobec zespołów, pomagając kandydatom zrozumieć kulturę firmy. Nowi pracownicy trafiają do ustandaryzowanego programu onboardingu, który ułatwia szybkie wdrożenie i skraca czas osiągnięcia pełnej efektywności.

Employer branding oparty na doświadczeniach

Grupa Żabka rozwija wewnętrzny employer branding, opierając go na dialogu z pracownikami i różnorodnych inicjatywach. Kluczowe są badania zaangażowania, kwartalne pulse checki i dwukierunkowa komunikacja podczas townhallów czy na intranecie. Równolegle realizowana jest paleta projektów: Festiwal Kultury, programy rozwojowe „Misja: Twój rozwój”, platformy dzielenia się wiedzą („Kto pyta, ten rządzi”), konkursy w centrach logistycznych czy inicjatywy w ramach zaangażowania społecznego.

Żabka została również doceniona w obszarze równości i inkluzywności, otrzymując ponownie certyfikat Equal Salary oraz zdobywając True Equity Award, przyznawany za systemowe podejście do różnorodnego i włączającego środowiska pracy.

Wartości, które działają w praktyce

Wartości Grupy Żabka – otwartość, odpowiedzialność, wiarygodność i ambicja – zostały wypracowane wspólnie z pracownikami podczas warsztatów i prac grupowych. Określono też konkretne zachowania odzwierciedlające te wartości w codziennej pracy. Są one komunikowane już na etapie rekrutacji, a nowi pracownicy przechodzą dedykowane szkolenie wartościowe w ramach onboardingu.

Efekty tak zaprojektowanej polityki widać w codziennej pracy – pracownicy rozumieją cele organizacji, identyfikują się z nimi i mają poczucie realnego wpływu na decyzje. To wzmacnia zaangażowanie i sprzyja realizacji ambitnych planów biznesowych.

Standardy, które widać na co dzień

Polityka HR Grupy Żabka tworzy spójny, długofalowy model zarządzania kapitałem ludzkim. Konsekwencja, mierzalne standardy i autentyczne podejście do pracowników decydują o przewadze organizacji na konkurencyjnym rynku pracy. Certyfikat Top Employer Poland 2026 potwierdza, że inwestycja w ludzi nie jest kosztem, lecz skuteczną strategią budowania przewagi konkurencyjnej.