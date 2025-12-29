Potwierdzeniem takiego działania jest chociażby nasza inwestycja deweloperska przy ul. Jerzmanowskiego 37 w Krakowie, którą zdobi eko-mural poświęcony wybitnemu Polakowi - Erazmowi Jerzmanowskiemu.
Jak samorząd może pomóc w rozwiązaniu wyzwań mieszkaniowych
W naszym odczuciu realne wsparcie dla branży deweloperskiej powinno koncentrować się na:
- Zapewnieniu odpowiednich standardów urbanistycznych, kompleksowym podejściu oraz przewidywalności w planowaniu przestrzennym oraz otwarciu się na wysokie budownictwo.
- Ustalenie racjonalnych zasad udziału inwestorów w budowie infrastruktury technicznej i sieci drogowej
- Wprowadzenie jednolitych i przejrzystych procedur administracyjnych i standardów cyfrowych, oraz dążenie do ich upraszczania.