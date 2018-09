Hotel DeSliva obchodzi właśnie 10-lecie swojej działalności. Jego dogodne położenie w dynamicznie rozwijającym się̨ rejonie miasta, ze świetnym połączeniem z Międzynarodowym Lotniskiem im F. Chopina i centrum Warszawy, pozwoliło na zdobycie uznania wśród ludzi biznesu. Hotel dzieli 20 km od Starego Miasta, Teatru Narodowego, Pałacu Prezydenckiego i Centrum Targowego EXPO, a 22 km od Centrum Targowego MT Polska i 17 km od Pałacu Kultury & Nauki. Jeśli poruszasz się samochodem, po intensywnym dniu swój pojazd bezpiecznie zaparkujesz w przestronnym garażu podziemnym, a dzięki sąsiedztwu międzynarodowych tras E67 i E77 prowadzących do Krakowa, Katowic i Wrocławia problemem nie będzie dla ciebie przemieszczanie się pomiędzy ośrodkami biznesowymi.

Sprawdźmy teraz, co do zaoferowania ma najlepszy hotel w klasie biznes w rejonie Piaseczna. Wypoczniemy tam w komfortowych, klimatyzowanych wnętrzach, które wypełniają 134 pokoje. 67 to pomieszczenia z dużym łóżkiem typu „Queen”, a drugie tyle to sypialnie “Twin”. Co więcej, hotel oferuje specjalne pokoje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdym z pomieszczeń znajdziemy szerokie, wygodne, łóżka kontynentalne, stanowisko do parzenia kawy i herbaty, płaski telewizor LCD oraz sejf na duży laptop. Pracę z pokoju usprawni nam szybki, bezpłatny dostęp do internetu.

Jak zaprojektowana została część wspólna? Po wyjściu ze swojej prywatnej przestrzeni, do dyspozycji mamy hotelową restaurację. Oferuje ona 126 miejsc z możliwością łatwego połączenia z salą bankietową na 60 osób. Przytulne wnętrze restauracji stwarza wyjątkowy klimat, a smaczna kuchnia oraz profesjonalna obsługa czynią to miejsce idealnym zarówno na prywatne, jak i służbowe spotkania. Wychodząc naprzeciw potrzebom gości, restauracja dba, aby menu było różnorodne i ciekawe, dobierane stosownie do pory roku bądź czasu trwania i charakteru uroczystości. Dominuje tutaj kuchnia polska i śródziemnomorska à la carte. Warto skorzystać także z biznesowych lunchy a także licznych niedzielnych, rodzinnych promocji.

Kolejnym istotnym punktem hotelu jest bar z kominkiem oraz dużym ekranem TV. Oprócz szerokiego wyboru napojów i alkoholi, można zamówić tam znakomite przekąski i lekkie dania. Bar ma możliwość łatwego połączenia z salą bankietową, co znacznie usprawnia organizację większych eventów.

Zadowoleni będą także pasjonaci bilarda, gdyż w części wspólnej umiejscowiony został stół do gry. Co więcej, podstawowe zakupy spożywcze zrobić możemy bez opuszczania obiektu. Goście mogą skorzystać bowiem z dedykowanego DeSilva Shop, który otwarty jest całą dobę. W okresie letnim czas wolny spędzimy natomiast w przyjemnym ogródku grillowym.

Konferencje w DeSilva

Hotel DeSilva Warszawa Piaseczno to także doskonałe miejsce na konferencje, szkolenia i imprezy firmowe. W ofercie znajdziemy bowiem 9 sal konferencyjnych z dostępem do światła dziennego, które mogą pomieścić łącznie do 540 osób. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane, wyposażone w bezpłatny, profesjonalny sprzęt do prezentacji multimedialnych (rzutniki LCD, ekrany, flipcharty), szybki, bezprzewodowy internet oraz specjalistyczne nagłośnienie. W trakcie odbywania się eventów goście mają stały dostęp do napojów oraz ciastek.

Co więcej, w odległości niespełna 500m od hotelu znajduje się DeSilva Office Center, w którym znajdują się 3 sale konferencyjne o łącznej pojemności 250 osób. DeSilva Office Center posiada także własną restaurację, w której serwowane są lunche dla gości konferencyjnych i przygotowywane przerwy kawowe.

Jeśli zastanawiasz się zatem nad odpowiednim miejscem na organizację szkoleń czy konferencji, masz gwarancję, że hotel DeSliva nie rozczaruje cię swoja funkcjonalnością oraz wyjątkowym podejściem do obsługiwanych gości.