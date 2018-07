Rzeczniczka KE Mina Andreewa powiedziała w poniedziałek, że przewodniczący KE Jean Claude-Juncker i prezydent USA Donald Trump w piątek rozmawiali telefonicznie, by ustalić przebieg dalszych negocjacji w sprawie handlu.

Z informacji PAP wynika, że rozmowy mogłyby się rozpocząć jeszcze w sierpniu. Obecnie trwają prace nad utworzeniem grupy roboczej. "Trwają ustalenia co do harmonogramu spotkań, tego, kto znajdzie się w grupie negocjacyjnej, jaki będzie format tych spotkań. Słowo +natychmiastowo+ oznacza dla nas tyle, że te rozmowy nie zaczną się po wakacjach, tylko wcześniej" - powiedział PAP źródło unijne.

W ostatnich dniach kontrowersje wzbudzała kwestia ewentualnego włączenia do negocjacji rolnictwa oraz sprawy otwarcia amerykańskiego rynku zamówień publicznych dla firm unijnych. O tym, że kwestie rolnictwa i produktów rolniczych mogłyby pojawić się na stole, mówili przedstawiciele administracji USA już po zawarciu porozumienia między Junckerem i Trumpem. Sam Trump, jak podaje AFP, w czwartek na spotkaniu z amerykańskimi rolnikami powiedział: "Właśnie otworzyliśmy dla was Europę".

Tymczasem francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire powiedział w czwartek, że jeśli obie strony zaczynają mówić o obniżaniu ceł i innych barier w handlu, to negocjacje powinny dotyczyć również zamówień publicznych. Nawiązał w ten sposób do faktu, że amerykański rynek tych zamówień jest w dużej mierze zamknięty dla zagranicznych firm.

W poniedziałek KE po raz kolejny rozwiała wątpliwości w tej sprawie. "Zarówno rolnictwo, jak i zamówienia publiczne nie znalazły się we w wspólnej unijno-amerykańskiej deklaracji. Obie strony dokładnie wiedzą, dlaczego tak się stało" - powiedziała Andreewa.

"Porozumienie UE z USA polega na tym, że Waszyngton nie kładzie na stole negocjacyjnym rolnictwa, a UE nie podnosi kwestii zamówień publicznych. Choć przedstawiciele strony amerykańskiej wskazywali już po zawarciu umowy Trumpa z Junckerem, że rolnictwo powinno być elementem (tych rozmów - PAP), to w Brukseli odbierane jest to w ten sposób, że Amerykanie robią to na użytek swojej wewnętrznej polityki. Chodzi o to, aby zadowolić amerykańskich rolników" - powiedziało PAP źródło w Komisji.

Rynek amerykańskich przetargów publicznych jest w dużej mierze zamknięty dla unijnych przedsiębiorstw. W tej kwestii panuje jednak asymetria, bo wiele przetargów publicznych w UE jest dostępnych dla amerykańskich firm.

W kwestii rolnictwa kraje UE obawiają się, że otwarcie ryku na amerykańskie produkty rolnicze zagroziłoby rodzimej produkcji. W tym kontekście wskazywano m.in. niższe koszty produkcji w USA niż w UE oraz inne, mniej ścisłe regulacje amerykańskie, co mogłoby mieć wpływ na konkurencyjność europejskiej produkcji.

Nieprawdą jest jednak, jakoby UE była całkowicie zamknięta na import z USA (przykładowo USA są jednym z większych dostawców soi do UE) albo Stany Zjednoczone były rynkiem całkowicie otwartym, jeśli chodzi o produkty rolne (utrudnienia w handlu występują również po stronie amerykańskiej, np. w kwestii ciągnących się latami procedur wydawania przez USA zezwoleń na import owoców).

Juncker i Trump w ubiegłą środę ogłosili w Waszyngtonie porozumienie w sprawie handlu. Głównym zyskiem dla UE ma być ponowne przeanalizowanie przez USA ceł na unijną stal i aluminium oraz powstrzymanie się Waszyngtonu na czas prowadzenia negocjacji przed nałożeniem taryf na produkowane w Europie samochody. Natomiast USA - jak ogłosił Trump - skorzystają na unijnej zgodzie na "natychmiastowe" zwiększenie importu amerykańskiej soi i skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz obniżenie taryf w sektorze przemysłowym.

Juncker, któremu towarzyszyła unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem, udał się do Stanów Zjednoczonych, by zapobiec eskalacji sporu handlowego między UE a USA w związku z nałożeniem taryf celnych przez administrację Trumpa na kraje UE.

Już po zawarciu porozumienia przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer powiedział w Senacie USA, że zdaniem amerykańskiej administracji rolnictwo powinno być częścią negocjacji. Wcześniej minister handlu Wilbur Ross oświadczył w wywiadzie dla stacji Fox News, że porozumienie to „coś więcej niż nasiona soi”. „Wszystkie produkty rolnicze będą częścią negocjacji” – wskazał.

UE co roku importuje z USA towary o wartości 250 mld euro, natomiast wysyła za ocean dobra warte ponad 370 mld euro. Wynoszący około 120 mld euro rocznie deficyt handlowy po stronie USA jest przyczyną niezadowolenia Trumpa i podejmowanych przez jego administrację protekcjonistycznych inicjatyw.