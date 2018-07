Kasoterminal iPOS – odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców

Wprowadzenie do oferty kasoterminali iPOS to prawdziwa rewolucja. Urządzenia fiskalne jeszcze nigdy nie były tak dostępne dla przedsiębiorców. Klienci biznesowi korzystający z kas rejestrujących, nie mogli ich dotąd kupić w żadnej dużej sieci handlowej. Poszerzenie asortymentu o nową kategorię produktową jest odpowiadają na potrzeby właścicieli firm, którzy coraz częściej pytali o wyposażenie stanowisk kasjerskich.

Kasoterminal iPOS to najbardziej innowacyjne urządzenie fiskalne na rynku. Zaletą rozwiązania jest integracja wszystkich niezbędnych w handlu funkcji w ramach jednego narzędzia. Kasoterminal łączy w sobie funkcje kasy fiskalnej, terminala płatniczego oraz systemu sprzedażowego. To inteligentna kasa, która po podaniu NIPu pobierze dane klienta z bazy REGON i wystawi fakturę VAT. Urządzenie działa w trybie on-line i przekazuje informacje o sprzedaży do iPOS web - platformy, do której przedsiębiorca może zalogować się z dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową. Dzięki temu właściciel ma stały wgląd do raportów i analiz dotyczących obrotu w swoim biznesie. iPOS web umożliwia również na zdalne wprowadzanie asortymentu, cenników, rabatów i zarządzanie magazynem ilościowym.

Rewolucja cenowa z korzyścią dla klienta

Kasoterminale kosztują tyle, ile tradycyjne kasy, ale znacznie przewyższają je technologicznymi możliwościami. To jedyne urządzenia fiskalne wyposażone w terminale płatnicze, co pozwala na obsługę płatności bezgotówkowych bez konieczności dzierżawy. Dzięki temu przedsiębiorca może zaoszczędzić nawet 3 tys. zł w 5-letnim okresie użytkowania urządzenia. Kupując kasoterminal klienci biznesowi MediaMarkt i Saturn zyskują atrakcyjne warunki akceptacji transakcji bezgotówkowych - prowizje wynoszą 0,57% za transakcje kartami Visa i 0,77% za transakcje kartami Mastercard, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Kompleksowa obsługa klienta biznesowego i rozwój oferty B2B

Kasoterminal iPOS można kupić w poznańskich sklepach MediaMarkt i Saturn lub w sklepach internetowych obu sieci. Kupując urządzenie klienci mogą zamówić usługę fiskalizacji, która jest wykonywana przez certyfikowanych pracowników. Producent urządzeń zapewnia ogólnopolski serwis oraz wsparcie konsultantów infolinii.

Urządzenia iPOS, w przeciwieństwie do tradycyjnych kas fiskalnych, są przyjazne w obsłudze, umożliwiają prostą konfigurację bazy produktów, dostarczają czytelnych raportów i mają zintegrowane płatności kartą. Kasoterminale doskonale sprawdzą się w średnich i małych punktach handlowych, usługowych i gastronomicznych. Ze względu na funkcje analityczne i możliwość zdalnego zarządzania w iPOS web, rozwiązanie to z pewnością docenią właściciele sieci handlowych i franczyz oraz ich franczyzobiorcy.

W MediaMarkt i Saturn przedsiębiorca znajdzie szereg produktów i usług usprawniających prowadzenie działalności biznesowej. Klienci doceniają indywidulaną opiekę doradcy, szybki i sprawny proces realizacji zamówień oraz korzystne formy finansowania, min. leasing.