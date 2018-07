Potężny procesor o niskim poborze mocy



Wszystkie warianty Lenovo ThinkPad T480s wyposażone są w procesory Intel Core ósmej generacji (i5-8250U lub i7-8650U). Układy oparte są na zoptymalizowanej architekturze Kaby Lake Refresh, która pozwala na wydajność nawet o 40% większą niż w przypadku poprzedniej generacji chipów Intela. Procesory wykorzystywane w T480s korzystają z czterech rdzeni o maksymalnym taktowaniu rzędu 3,4–4,2 GHz. Ilość mocy pobierana przy obciążeniu aplikacjami to zaledwie 15 W, co pozwoli na nawet 15 godzin korzystania z laptopa podczas podróży. Możliwe jest także skonfigurowanie własnych jednostek z procesorami Intela siódmej generacji.



ThinkPad T480s posiada zintegrowaną z procesorem kartę graficzną Intel UHD Graphics 620. Jest to układ stawiający przede wszystkim na mobilność i niski pobór mocy, który jednak dzięki częstotliwości rdzenia 300–1050 MHz i wsparciu dla DirectX 12 znajduje się w czołówce zintegrowanych kart graficznych. Na bardziej wymagające zastosowania przewidziano dedykowaną kartę MX150 od Nvidii, oferującą kilka razy większą wydajność. Karta graficzna posiada 2 GB własnej 64-bitowej pamięci GDDR5. Dodatkowo układ ten wyposażono w 384 procesory strumieniowe, 24 jednostki teksturujące i 8 jednostek rasteryzujących.

Wytrzymałość potwierdzona wojskowym certyfikatem



Ekstremalne warunki nie zrobią na ultrabooku Lenovo ThinkPad T480s żadnego wrażenia. Laptop spełnia normy opracowanego przez Departament Obrony USA standardu MIL-STD-810G. Ten certyfikat potwierdza, że T480s będzie w stanie sprawnie działać nawet pomimo wstrząsów, skrajnie wysokich i niskich temperatur, w wysokiej wilgotności czy też po kontakcie z pyłem i kurzem. Przetestowana została nawet odporność na kontakt z grzybami oraz oparami paliwa. Ponadto Military Standard Test obejmuje sprawdzenie funkcjonowania sprzętu na dużych wysokościach (do 4500 m), podczas długotrwałego wystawienia na promieniowanie słoneczne, a także przy narażeniu na wibracje na pokładzie statku. ThinkPad T480s pozostaje godnym zaufania sprzętem nawet w bardzo niesprzyjających warunkach. Ultrabook od Lenovo będzie w stanie przetrwać każdą związaną z biznesem podróż, nawet prowadzącą w najdalsze zakątki świata.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych uszkodzeń z pomocą przychodzi gwarancja, która jest honorowana na całym świecie. Dzięki niej możemy skorzystać z pomocy technicznej w aż 160 krajach. Gwarancja producenta działa na zasadzie „carry-in”, co zwalnia klienta z pokrycia kosztów transportu po wykonanej naprawie.

Kompaktowy rozmiar i mała waga



Przenośność ThinkPada T480s jest podkreślona przez niewielkie wymiary oraz wagę. Przekątna ekranu wynosi tylko 14 cali, a cała konstrukcja ma rozmiar 331 mm x 226,8 mm x 18,45 mm. Warto zwrócić uwagę na ostatni z wymiarów, czyli grubość laptopa. Tak niska wartość została osiągnięta między innymi dzięki umieszczeniu złącza dokowania na bok laptopa, zamiast jego tradycyjnej lokalizacji na spodzie. To nietypowe rozwiązanie pokazuje, że Lenovo w udany sposób stawia na nowości w celu ulepszenia klasycznych rozwiązań. Waga urządzenia wynosi zaledwie 1,31 kg.

Matowa matryca WQHD



Obraz wyświetlany na ekranie Lenovo ThinkPad T480s jest przedstawiany w rozdzielczości WQHD, czyli 2 560 na 1 440 pikseli. W połączeniu ze stosunkowo małym rozmiarem ekranu taka rozdzielczość daje gęstość pikseli na poziomie aż 210 punktów na cal. W kwestii jakości obrazu T480s może pochwalić się przede wszystkim głęboką czernią i wysokim kontrastem. Dodatkowo matryca została pokryta matową powłoką, która umożliwi wygodną pracę na nasłonecznionym terenie.

Szeroka gama zabezpieczeń



Lenovo postarało się, aby ThinkPad T480s był w stanie zapewnić użytkownikom zaawansowaną ochronę prywatności. Laptop oferuje czytnik linii papilarnych Match-on-Chip oraz uwierzytelnianie Fast Identity Online (FIDO), która podwójnie weryfikuje dane logowania i chroni prywatne informacje. Kamera HD 720p posiada fizyczną zaślepkę ThinkShutter, a wariant z podczerwienią zamiast tego został wyposażony w funkcjonalność rozpoznawania twarzy. Dodatkowo T480s posiada moduł szyfrowania danych dTPM 2.0 oraz gniazdo linki zabezpieczającej Kensington.

Gdzie kupić Lenovo ThinkPad T480s



Zakup laptopów z rodziny ThinkPad rekomenduje się dokonywać u autoryzowanych partnerów firmy Lenovo. Specjalistycznym dostawcą, godnym polecenia, jest Delkom.pl, który nie tylko dostarcza produkty w atrakcyjnych cenach, ale również umożliwia zmiany w konfiguracji systemowej – takie jak np. rozbudowa pamięci RAM. Najnowszego Lenovo ThinkPad T480s kupić można od ręki w sklepie internetowym firmy www.delkom.pl