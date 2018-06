"Opole czy Sandomierz to są miasta, gdzie wydawałoby się, taki sektor nie jest obecny. My wiemy, że to jest możliwe, chcemy zrozumieć lepiej i więcej, dlatego bardzo sobie szanujemy to badanie, które ministerstwu pozwoli zrozumieć potencjał tych miast, a nam pozwoli zrozumieć, jaki potencjał w kapitale ludzkim tam mamy, a tym miastom da szanse dalszego rozwoju" - mówił Panczyj.źródło: ShutterStock