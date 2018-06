Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraca do komisji sejmowej

Krajowy system bezpieczeństwa, który ma powstać dzięki ustawie, ma zapobiegać, wykrywać oraz minimalizować skutki incydentów naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju. W piątek sejmowa podkomisja przyjęła do projektu poprawki i skierowała go do komisji.