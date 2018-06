„Rozpoczynamy prace legislacyjne i konsultacje. Na jesieni bieżącego roku będziemy chcieli przedstawiać wyniki tych konsultacji; to oznacza, że na jesieni 2018 r. nasze ministerstwo przedstawi propozycje wyjściowe do nowego prawa o zamówieniach publicznych” – powiedział w poniedziałek PAP wiceminister, uczestniczący w Rybniku w konferencji poświęconej Konstytucji Biznesu.

„Chcemy położyć nacisk przede wszystkim na uproszczenie Prawa Zamówień Publicznych, a po drugie postawić na jakość. Chodzi o to, żebyśmy odeszli (w przetargach - PAP) tylko od kryterium ceny” – tłumaczył Ociepa, podkreślając że jego resort podchodzi do kwestii zmian w Prawie Zamówień Publicznych „z wielką pokorą”.

„Mówimy o olbrzymim zakresie zmian; Prawo Zamówień Publicznych wymaga tych zmian, ale tutaj na pewno nie ma daty, kiedy to wejdzie w życie” – dodał wiceminister. Jak mówił, po zaplanowanym na jesień przedstawieniu proponowanych kierunków zmian, ma powstać projekt nowej ustawy, który będzie tworzony we współpracy wielu ministerstw.

„Jestem ostrożny (w podaniu terminu wejścia w życie nowego prawa – PAP) dlatego, że to wymaga aktywności i wkładu pracy innych resortów. Wiemy, że to jest olbrzymia praca do wykonania, wiemy też o pewnych sprzecznościach, które musimy pogodzić. W sposób oczywisty każde rozwiązania, także te przyjęte w Konstytucji Biznesu, wymagają kompromisów” – wyjaśnił Marcin Ociepa.

W ub. tygodniu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało o rozpoczęciu konsultacji koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych. Celem zmian ma być m.in. poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju.

Koncepcję nowego prawa przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych. Rozpoczęte przed tygodniem konsultacje koncepcji potrwają 30 dni. Resort zaprasza zainteresowanych do zgłaszania uwag: pisemnie na adres Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej nowepzp@mpit.gov.pl.

Proponowane zmiany mają stanowić ramy dla wydajnego dysponowania pieniędzmi publicznymi. Ich celem jest także poprawa jakości procesów zamówień publicznych oraz zwiększenie ilości zamówień realizujących strategiczne cele państwa. Ważnym elementem jest także zwiększenie udziału w zamówieniach podmiotów z sektora małych i średnich firm.

Z danych resortu wynika, że rocznie nawet ćwierć biliona złotych (od 170 do 240 mld zł) jest wydawanych w ramach systemu zamówień publicznych. W 2017 roku zamówienia te stanowiły równowartość ok. 8,2 proc. polskiego PKB.

Jak deklarowała na początku czerwca br. minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, projekt nowej ustawy o zamówieniach publicznych powinien powstać do końca tego roku.