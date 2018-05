Czerwińska bierze udział w panelu poświęconym inwestycjom. Podczas swojego wystąpienia zwróciła uwagę, że w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej Polska zajmu 39. pozycję na 137 krajów. Wskazała, że wyżej są np. Czechy. "Nasze aspiracje są znacznie większe niż 39. miejsce" - zapewniła szefowa resortu finansów.

Jej zdaniem atrakcyjny inwestor to taki, który jest rozpatrywany nie tylko z punktu widzenia fiskalnego, ale z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy. "To taki inwestor, który inwestując kapitał na terenie RP będzie postrzegał to miejsce jako miejsce długoterminowego związania kapitału" - mówiła minister.

"Zależy nam na tym, aby przyciągać te inwestycje, które są przede wszystkim związane z kreacją miejsc pracy w nowoczesnych, atrakcyjnych, rozwojowych sektorach gospodarki" - podkreśliła Czerwińska. Dodała, że chcielibyśmy, aby nie tylko PKB był w szerszym stopniu kreowany przez inwestycje, ale także, aby struktura tych inwestycji świadczyła o postępie technologicznym gospodarki.