Zdaniem Erkki Keldo największym atutem gospodarczym krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest umiejętne łączenie współpracy i konkurencji. Minister gospodarki Estonii zwraca uwagę, że w skali globalnej państwa regionu pozostają relatywnie niewielkimi gospodarkami, dlatego samodzielne działanie ogranicza ich możliwości. – Zarówno dla Estończyków, jak i Polaków, współpraca jest kluczowa – razem możemy zrobić o wiele więcej, niż gdybyśmy działali osobno – podkreśla Keldo.

Estoński minister gospodarki: razem jesteśmy silniejsi

Jako przykład skutecznego regionalnego partnerstwa wskazuje integrację systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z europejską siecią. To, jak zaznacza, dowód, że zaufanie i sojusznicze relacje przekładają się na konkretne efekty gospodarcze i infrastrukturalne. – Jesteśmy przyjaciółmi, sojusznikami, możemy sobie nawzajem ufać. To szczególnie ważne w dzisiejszych, trudnych czasach – mówi estoński minister.

Jednocześnie Keldo nie ukrywa, że kraje regionu konkurują ze sobą, zwłaszcza w walce o zagraniczne inwestycje. Jego zdaniem nie jest to jednak zjawisko negatywne. Wręcz przeciwnie, każda nowa inwestycja lokowana w Europie Środkowo-Wschodniej wzmacnia wiarygodność całego regionu. – Na koniec i tak każda inwestycja w naszym regionie to dobry znak. Oznacza to, że biznes wierzy, że ulokowanie tu swoich pieniędzy jest bezpieczne – zaznacza

Każda inwestycja w naszym regionie to dobry znak. Oznacza to, że biznes wierzy, że ulokowanie tu swoich pieniędzy jest bezpieczne

Szczególną rolę w tym kontekście odgrywa przemysł obronny, który, jak podkreśla Keldo, z jednej strony wzmacnia bezpieczeństwo, a z drugiej generuje wysoką wartość dodaną dla gospodarki. – Branża zbrojeniowa jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. Ma tam miejsce dużo prac badawczych, a płace są wysokie – mówi minister, wskazując ją jako przykład sektora, w którym współpraca i konkurencja mogą skutecznie się uzupełniać.

Estoński polityk zwraca także uwagę na obszary, w których Europa Środkowo-Wschodnia powinna zwiększać swoją niezależność. Jednym z nich jest energetyka. Region wciąż pozostaje w dużym stopniu uzależniony od importu energii, a zmiana tego stanu rzeczy wymaga znaczących inwestycji. Równolegle konieczny jest rozwój infrastruktury krytycznej, która zapewni lepszą łączność, kluczową m.in. dla rozwoju technologii sztucznej inteligencji.

Erkki Keldo w Davos: jesteśmy jednym z najbardziej zdigitalizowanych krajów na świecie

Keldo podkreśla również znaczenie cyfryzacji, wskazując Estonię jako przykład skutecznej transformacji w tym obszarze. – Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jednym z najbardziej zdigitalizowanych krajów na świecie – mówi, przypominając, że wszystkie usługi publiczne i sprawy urzędowe w Estonii można dziś załatwić online. Jak dodaje, model ten jest prosty i relatywnie tani, dlatego Estonia chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z partnerami.

Sukces estońskiej cyfryzacji, zdaniem ministra, nie byłby możliwy bez ścisłej współpracy z sektorem prywatnym. – Wierzę, że najlepsze rozwiązania powstają w efekcie zaufania i współpracy pomiędzy firmami prywatnymi a rządem – podsumowuje Erkki Keldo, wskazując ten model jako uniwersalną receptę na rozwój gospodarczy regionu.