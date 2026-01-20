Międzynarodowy inwestor, zaangażowany w rozwój sektora nowych technologii, wskazuje, że kilka wielkich korporacji, które dzisiaj narzucają pewną narrację w świecie cyfrowym, będzie kreować to, co wydarzy się zarówno w biznesie, jak i w pewnym stopniu w życiu społecznym. Dlatego warto mówić o suwerenności cyfrowej a wręcz także o patriotyzmie lokalnym.

Sztuczna inteligencja i konkurencja globalna

A czy Europa i Polska mają jeszcze czas, aby powalczyć o pozycję w globalnym technologicznym wyścigu? Według Sebastiana Kulczyka – tak. – Mamy w Polsce wiele wspaniałych firm, mamy potencjał. Potrzebujemy coraz więcej kapitału, żeby te firmy mogły się rozwijać. Potrzebujemy też odpowiedniej legislacji, która pozwoli im konkurować – mówi właściciel Kulczyk Investments.

Dodaje jednocześnie, że trudno jest rywalizować z konkurentami, którzy analogicznym regulacjom nie podlegają. Pytanie zatem jak regulować, jakie stworzyć warunki przedsiębiorcom działającym na przykład w obszarze sztucznej inteligencji, aby mogli konkurować z firmami amerykańskimi czy chińskimi.

To jeden z ważnych wątków poruszanych podczas dyskusji w Polish Business House w Davos.

Sebastian Kulczyk jest między innymi inicjatorem InCredibles, międzynarodowego programu mentoringowego, który od 2017 roku rozwija i promuje innowacyjne startupy z Polski, o globalnym potencjale wzrostu.