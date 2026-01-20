Dyskusje odbywające się w Polish Business Hub, w których uczestniczą czołowi polscy politycy i przedstawiciele biznesu, promują współpracę w obszarze Europy środkowo-wschodniej, poszerzonej o Skandynawię. Drugiego dnia mówi się przede wszystkim o nowoczesnych technologiach, na czele z sztuczną inteligencją.
Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) odbywa się w szwajcarskim Davos, w dniach 19-23 stycznia 2026 r.
