Dyskusje odbywające się w Polish Business Hub, w których uczestniczą czołowi polscy politycy i przedstawiciele biznesu, promują współpracę w obszarze Europy środkowo-wschodniej, poszerzonej o Skandynawię. Drugiego dnia mówi się przede wszystkim o nowoczesnych technologiach, na czele z sztuczną inteligencją.

Dziennik Gazeta Prawna jest głównym partnerem medialnym Polish Business Hub. Zapraszamy do naszych relacji.

Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) odbywa się w szwajcarskim Davos, w dniach 19-23 stycznia 2026 r.

Davos 2026 - relacja DGP