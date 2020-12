Kilka liczących się międzynarodowych zestawień zebraliśmy w superranking, ujednolicając punktację. Sprawę ułatwia to, że większość zestawień posługuje się skalą od zera do stu, choć w części poziom maksymalny wyznacza najlepszy kraj, w innych wszystkich odnosi się do obiektywnie wyznaczonego „absolutu”. Te rankingi , gdzie zasady oceny są inne, przeliczyliśmy na skalę „0–100”.W publikowanych w 2020 r. rankingach zbieraliśmy średnio 63,4 pkt, o cały punkt mniej niż rok wcześniej. W efekcie spadliśmy o jedno oczko, na 32. pozycję. Naszym kosztem w górę przesunęła się Chorwacja, której noty minimalnie się poprawiły.

Nie byliśmy jedynym krajem, którego oceny się pogorszyły. Zdarza się to nawet w ścisłej czołówce. Jak w przypadku Szwecji, której minimalna strata sprawiła, że straciła pierwsze miejsce zajmowane w poprzednich trzech latach (wspólnie z Danią w poprzednim). Problem w tym, że ten jeden zgubiony punkt to dość dużo. Spośród krajów, które są wyżej od nas, więcej straciły jedynie Chile (25. miejsce) i Cypr (28. pozycja), a tyle samo – Słowenia (23. lokata). Ten jeden punkt oznacza też, że oddaliliśmy się od czołówki, czyli krajów skandynawskich i Szwajcarii. Krótko mówiąc, różnice w jakości życia tu i tam się pogłębiły.

Wreszcie można też szukać zupełnie innego sposobu porównań. U.S. News & World Report we współpracy z BAV Group i Wharton School opracowuje co roku zestawienie najlepszych krajów na podstawie sondażu prowadzonego na dużej grupie osób z całego świata. Obejmuje on m.in. oceny przedsiębiorczości czy jakości życia. I cóż się okazuje? W najnowszym takim zestawieniu Polska ulokowała się na 34. miejscu (pierwsza była Szwajcaria). Rok wcześniej – na 33.